Protest 10 august. PNL vrea schimbarea legii jandarmeriei, pentru protejarea manifestanţilor „Reprimarea violenta a mitingului diasporei din 10 august 2018 nu poate fi uitata, iar un astfel de eveniment sinistru, cu oameni pașnici batuți și gazați de jandarmi, nu trebuie sa se mai repete niciodata. Vinovații pentru abuzuri sunt astazi rasplatiți cu funcții, in loc sa fie pedepsiți, iar increderea in Ministerul de Interne este pe buna dreptate la un nivel extrem de scazut. In acest context, se impun modificari legislative care sa impiedice astfel de intervenții nejustificate și disproporționate ale forțelor de ordine pe viitor”, a declarat Matei Dobrovie. Utilizarea fortei, graduala … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

