- Mugur Isarescu prezinta, joi, intr-o conferinta de presa, raportul BNR asupra inflatiei. Potrivit guvernatorului, inflatia a venit in jos, dupa cresterile din primele 4-5 luni ale acestui an.

- Avand in vedere ca in perioada imediat urmatoare, care cuprinde sarbatoarea de Rusalii, in zona Agenției de Incasare Fetești se pot inregistra ambuteiaje din cauza numarului mare de vehicule, CNAIR impreuna cu reprezentanții Poliției Rutiere anunța o serie de masuri de fluidizare a traficului.Astfel,…

- Inca de pe vremea vechilor egipteni leziunile cerebrale au asigurat cea mai bogata sursa de date despre relația dintre creier și comportament. Neuropsihologia se ocupa cu studiul acestei relații. Va invitam sa citiți in continuare o introducere in acest subiect.Creierul poate fi vatamat prin accidente,…

- Asa cum STIRIPESURSE.RO transmite acum cateva ore, dupa doar o saptamana fara Liviu Dragnea, prim-ministrul Viorica Dancila a intocmit lista oamenilor fideli fostului lider PSD si pregateste mutari importante in institutii.Primele mutari despre care se vorbeste vizeaza doua institutii-cheie,…

- Aflat in direct la Realitatea TV , Traian Basescu a declarat ca Siegfried Mureșan ar putea candida la șefia grupului roman din PPE concurandu-l astfel pe Rareș Bogdan„Din cate știu, tanarul Siegfried Mureșan va candida la șefia grupului PPE” a declarat fostul președinte. Citește și: Masuri…

- A fost o noapte plina! În secțiile de votare și în birourile electorale s-a lucrat la foc continuu, pâna în zorii zilei. 8 milioane 954 de mii 959 de voturi au fost numarate în întreaga țara.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea anunta ca vor fi luate masuri pentru ca ratele la programul guvernamental Prima Casa sa fie fixe si ca impozitul pe proprietate sa fie inghetat pana in 2040.

- Sindicatul National al Lucratorilor de Penitenciare (SNLP) impreuna cu Federatia Sindicatelor din Sistemul Penitenciar (FSSP), reprezentand 9.000 de membri de sindicat din totalul de 13.000 de salariati din sistemul penitenciar, anunta continuarea actiunilor de protest declansate in luna aprilie…