- Al patrulea an de prietenie si sprijin pentru seniori: Grupul CEZ in Romania continua parteneriatul cu Asociatia Niciodata Singur –€ Prietenii Varstnicilor. Am inceput al patrulea an in care voluntarii Grupului CEZ in Romania le vor oferi rezidentilor Centrului de Ingrijire si Asistenta Gavana din Pitesti…

- Pascal Cassecuelle a preluat conducerea diviziei de Crop Science rezultata din combinarea Bayer si Monsanto, coordonand operatiunile pentru grupul de tari Romania, Bulgaria si Republica Moldova. De asemenea, Pascal Cassecuelle ramane in functia de...

- Distinctia „€Brandul anului in energie”€ este acordata pentru prima data in piata de energie din Romania, exclusiv pe baza votului publicului. Pentru prima data in cadrul Galei Romanian Energy Awards, castigatorul uneia dintre categorii a fost decis prin votul publicului. In competitie au intrat atat…

- Daca in urma cu aproape un deceniu, cetatenii romani din Italia reveneau acasa in vacanta de vara si preferintele erau concentrate catre servicii medicale, de avocatura sau amenajari si decoratiuni interioare, in prezent, romanii mai sunt interesati doar de servicii medicale si mai putin de celelalte,…

- Incepand cu luna mai, proiectul derulat de ONG-ul „Niciodata singur – Prietenii varsnicilor” de aceasta data, cu sprijinul CEZ Romania, ajunge și in Pitești, la Centrul de Ingrijire și Asistența Pitești, sub umbrela platformei de responsabilitate sociala Energie pentru Bine.

- Pentru ca primim zilnic zeci de intrebari pe adresa redactiei, pe tema salarizarii cadrelor didactice, metodelor noi de predare, a noutatilor din invatamant, am hotarat sa raspundem in timp real tuturor intrebarilor cititorilor nostri! De aceea, va invitam in Grupul profesorilor din Romania! Aici vom…

- Secretarul de stat pentru relatia cu Parlamentul si analiza politica, Radu Podgorean, a participat, joi, 26 martie 2015, la ceremonia de deschidere a Conferintei internationale a studentilor din Grupul Visegrad V4 si Romania ndash; 25 de ani de la caderea comunismului.Radu Podgorean a salutat initiativa…

- Politistii argeseni efectueaza in aceasta dimineata mai multe perchezitii, vizat fiind Stefan Frantu, angajat al departamentului COER, acesta fiind suspectat de abuz in serviciu si conflict de interese. Conducerea CEZ a remis in comunicat de presa cu privire la actiunea oamenilor legii,…