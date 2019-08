Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea a transmis vineri, dupa ce și-a delegat atribuțiile catre viceprimarul Aurelian Badulescu pentru ziua de 10 august, cand vor fi manifestații in Capitala, ca nu fuge „nici pe Marte, nici pe...

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a transmis vineri, dupa ce si-a delegat atributiile catre viceprimarul Aurelian Badulescu pentru ziua de 10 august, cand vor fi manifestatii in Capitala, ca nu fuge „nici pe Marte, nici pe alta planeta”, ca va fi in Bucuresti in ziua protestelor.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a transmis vineri, dupa ce și-a delegat atribuțiile catre viceprimarul Aurelian Badulescu pentru ziua de 10 august, cand vor fi manifestații in Capitala, ca nu fuge „nici pe Marte, nici pe alta planeta”, ca va fi in București in ziua protestelor, la un an de la…

- Primarul general Gabriela Firea si-a delegat atributiile viceprimarului Aurelian Badulescu in perioada 08-11 august, in conditiile in care pe 10 august va avea loc protestul Diasporei. La randul sau, Aurelian Badulescu si-a intins o plasa de siguranta: in cazul in care va lipsi, seful politiei locale…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, și-a delegat atribuțiile viceprimarului Aurelian Badulescu in perioada 8-11 august, a anuntat Ciprian Ciucu, consilier general al Municipiului București din partea PNL, pe Facebook.

- Gabriela Firea, primarul general al municipiului Bucuresti, nu va fi la primarie pe 10 august, atunci cand in capitala se anunta un protest de amploare. Ca si anul trecut, Gabriela Firea si-a delegat atributiile pe ordine publica catre viceprimarul Adrian Badulescu in perioada 08 - 11 august. Conform…

- Consilierul PNL Ciprian Ciucu a anunțat, vineri, pe Facebook, ca primarul general, Gabriela Firea, și-a delegat atribuțiile catre viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, pentru zilele de 8 -11 august, adica inclusiv 10 august, zi in care este anunțat iar protest in Piața Victoriei, conform Mediafax.Citește…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, lipsește pentru cateva zile și și-a delegat atribuțiile viceprimarului general Aurelian Badulescu. Pentru perioada 8-11 august, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea și-a delegat atribuțiile viceprimarului Aurelian Badulescu, la fel cum a facut…