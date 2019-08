Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Romane, Georgian Enache, a anunțat sambata ca filtrele poliției, instalate la intrarea in Piața Victoriei, au reținut un protestatar care avea asupra sa un cuțit.„Persoana a fost condusa la politie, fapta e infractiune. Aceste filtre vor fi mentinute. Nu…

- Ziarul Unirea FOTO| Știrea ta: Albaiulienii au luat drumul Bucureștiului. Pregatiri pentru marele protest anunțat in aceasta seara, in Piața Victoriei din capitala Marele protest anunțat pentru aceasta seara in capitala țarii, in fața Guvernului Romaniei, va avea printre participanți și locuitori din…

- Persoanele in varsta de 50 - 60 de ani, care sunt active din punct de vedere social, se confrunta cu un risc mai redus de a se imbolnavi de dementa mai tarziu in viata, conform unui nou studiu realizat de cercetatori de la University College London (UCL), informeaza vineri Press Association.…

- Un barbat a fost injunghiat de soție, intr-o comuna din Neamț, dupa ce ambii au baut zdravan. S-au luat la cearta, insa scandalul a degenerat și femeia a pus mana pe un cuțit, injunghiindu-l in burta. Tot ea a fost insa cea care a chemat ambulanța. Echipajul a preluat barbatul, in varsta de 57 de ani,…

- Maria Piturca, procurorul care a luat-o cu forta pe Sorina, fetita de 8 ani din Baia de Arama, pentru a o duce la familia adoptiva, s-a prezentat, joi, la Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie pentru audieri.

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Brașov desfașoara activitați pentru depistarea unui barbat in varsta de 54 ani din județul Hunedoara, care locuia cu chirie pe raza municipiului Brașov. Acesta a plecat in data de 25 iunie a.c. din imobilul in care locuia și nu a mai revenit…

- Vacanța lui Cristiano Ronaldo a fost intrerupta pentru cateva ore. Starul portughez al lui Juventus a ajuns la poliție pentru audiere in cazul "Football Leaks". Atacantul in varsta de 34 de ani a fost principala ținta in acest dosar. ...