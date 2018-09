Protest 10 august. Carmen Dan: Un om care nu greșește nu se teme "Adunarea din 10 august nu a fost o adunare asumata, legala. Nimeni nu isi pune aceasta intrebare. Au fost persoane pasnice, dar si violente. Nimeni nu investigheaza persoanele violente. Jandarmii s-au dus sa asigure oridinea publica, la fel cum au facut-o de fiecare data in ultimii doi ani (...) Nu putem sa vedem doar trei sau patru secvente cu acele actiuni individuale, cand s-a intervenit in forta. Daca au existat abuzuri din partea unor jandarmi, vor raspunde. Nu trebuie sa intimidam o intreaga institutie (...) Cred ca undeva, intr-un moment de final, voi fi si eu citata la… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

