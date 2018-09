Protest 10 august, anchetă. Carmen Dan: Mă aștept Carmen Dan a declarat ca in dosarul privind protestele din 10 august inca nu a primit nicio invitație sau citație prin care sa fie invitata la audieri. Cu toate astea, ministrul de Interne susține ca se așteapta sa ajunga in fața procurorilor. Pana acum nu am primit citație, nu am primit invitație, dar eu cred ca, in aceeași strategie, asta se va intampla intr-o ultima instanța. Și eu voi fi bomboana de pe coliva sau cireașa de pe tort, nu știu in ce nota sa gandesc, dar ma aștept. Ma aștept sa fiu și eu citata și sunt la dispoziția organelor de cercetare și cand ma vor chema, ma voi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele PNL, Laurențiu Leoreanu, a declarat ca e ingrijorat ca premierul Viorica Dancila, "campiona gafelor" se va ocupa de remaniere. Acesta ii propune o lista cu cinci miniștri care ar trebui demiși, printre care ministrul de Interne, Carmen Dan, și ministrul Educației, Valentin Popa,…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marți, in Parlament, ca nu a primit informații ca protestele din 10 august au fost finanțate din afara țarii, dar ca in urma informațiilor publice pe acest subiect, instituțiile statului „se pot apleca pentru a verifica" suspiciunile.„Am facut…

- In cadrul unei declaratii presa sustinute la Palatul Parlamentului, in urma sedintei, liderul PNL a mentionat ca echipa este formata din 11 liberali, fiecare avand repartizate anumite grupuri parlamentare. "Cu siguranta ne vom intalni cu parlamentari, in special din majoritate. Sigur, vom…

- Iata declarațiile lui Ludovic Orban, potrivit unui comunicat PNL: „Biroul Executiv al Partidului Național Liberal a aprobat mai multe acțiuni politice ale Partidului Național Liberal, pe care le vom declanșa la inceputul sesiunii parlamentare. In primul rand, am depus in cursul saptamanii…

- Procurorul Bogdan Pirlog este cel care a mers in Piata Victoriei pe 10 august si a intocmit un proces verbal, in baza caruia Parchetul Militar Bucuresti a deschis dosarul penal. Duminica seara, ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat ca Bogdan Pirlog a fost prezent in punctul de comanda al Jandarmeriei…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat ca nu are nicio ezitare sa prezinte raportul privind evenimentele din 10 august comisiilor de aparare din Parlament, precizand, insa, ca pana in prezent nu a primit nicio invitatie oficiala in acest sens. "Astazi, mi-a fost prezentat…

- Un europarlamentar susține ca imaginile cu jandarmii care lovesc oameni cu mâinile ridicate sunt trucaje. ”Se pot face multe cu un calculator. Cred ca imaginile cu jandarmii care lovesc oameni cu mâinile ridicate au fost trucate. Si în…

- ​Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, sambata, ca „nu ministrul coordoneaza intervențiile Jandarmeriei” și ca așteapta raportul acesteia, ale carui concluzii le va prezenta public azi, informeaza HotNews.ro. ​ „Așa cum știți, nu ministrul coordoneaza intervențiile Jandarmeriei. Dupa orice ...