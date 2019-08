Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de persoane participa, sambata seara, la un protest in Piata Victoriei, organizat de patru asociatii civice, sub titlul "Pentru Alexandra. Impotriva unui stat nepasator!". Protestul a fost anuntat pe retelele de socializare de grupurile civice Rezistenta, Geeks for Democracy, Coruptia Ucide…

- Aproximativ 2.000 de persoane din mai multe localitati sunt asteptate sa participe, vineri, la un protest fata de starea proasta a drumurilor judetene, a anuntat, miercuri, intr-o conferinta de presa, liderul Grupului Civic Botosani, Daniel Caslariu. Mitingul, organizat sub sloganul ‘SOS Infrastructura…

- Cat de curand, Viorica Dancila ar urma sa stea la aceeași masa a dialogului cu reprezentanții artiștilor care au ieșit recent in strada, in apropiere de sediul Guvernului. “Vrem sa am o discuție cu dumnealor. Maine (marți-n.n.) o sa fixez o ora in care o discut (…) vreau sa chem și ministrul Culturii,…

- ”Sunt in Cluj, am avut bucuria sa țin un curs unor oameni excepționali. Imi pare rau ca nu sunt in Piața acum alaturi de colegii mei care-mi doresc, din tot sufletul, sa se adune și sa fie impreuna in Piața. E foarte important sa ne luptam pentru drepturile noastre, pentru a fi respectați, pentru…

- Cateva sute de persoane s au strans, luni seara, in Piata Victoriei, pentru a protesta fata de Guvern si de coalitia aflata la putere, dar si pentru a sarbatori rezultatele obtinute de partidele din opozitie la alegerile europarlamentare de duminica, scrie Agerpres.Oamenii adunati in fata sediului Guvernului…