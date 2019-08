Protest 10 august 2019. Diaspora, DATĂ AFARĂ de la mitingul Diasporei Diaspora, la PROTESTUL DIASPOREI, nu a fost lasata sa vorbeasca. A fost data jos de pe scena, nu și-a putut exprima revendicarile. Celebrii protestatari de meserie - Marian Ceaușescu, Sandu Matei etc - au fost contra Diasporei. Tommy Tomescu, organizatorul protestului "Diaspora pentru Romania", care a avut loc pe 10 august 2019 in Piața Victoriei, nu a reușit sa-și exprime doleanțele. Omul venea cu o serie de cerințe concrete, dar protestatarii de serviciu i-au ingropat vocea dand mitingului, din nou, tenta politica. Diaspora a fost data afara de la propriul miting, a remarcat jurnalistul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro Diaspora a fost data afara de la propriul miting, a remarcat jurnalistul…

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Diaspora Pentru Romania, in calitate de organizator oficial al protestului, anunța revendicarile mitingului diin 10 august, printre acestea fiind organizarea de centre comunitare romanești in Diaspora și implementarea nunarului maxim de parlamentari de 300, conform Mediafax.Citește…

- Ministrul Fondurilor Europene, Roxana Minzatu, a afirmat, astazi, la Timișoara, in cadrul unei conferințe de presa, ca Romania trebuie sa aiba o rata de absorbție a fondurilor europene de 36% pana la sfarșitul anului, ceea ce in cifre inseamna peste doua miliarde de euro. „Guvernul aproba la inceput…

- De decenii, oamenii de știința încearca sa gaseasca urme de viața extraterestra, fara succes pâna în prezent - cu excepția oamenilor care cred ca guvernul american ascunde extratereștri într-o baza secreta din Nevada, scrie AFP.Marți, peste 1,5 milioane de oameni au semnat…

- Semaforisoara atinge cotele absurdului in orasul de pe Bega. Vasta retea de semafoare instalate de primarie in trafic a oferit soferilor care s-au aflat joi dimineata pe bulevardul Revolutiei, vizavi de Palatul Administrativ, posibilitatea sa-si testeze posibilitatile de a vedea „dupa colt”. Semaforul…

- Colterm este nevoita sa intrerupa apa calda și cea rece hidrofor, pentru efectuarea unor lucrari de mentenanța. Va fi intrerupt serviciul la PT 8C, joi, 6 iunie, in intervalul orar 8.30 – 15.00. Astfel, vor fi afectați consumatorii de pe strazile Buftea, bv. Revoluției 1989 și Tulnic. La finalizarea…

- Comunitatea Bisericilor Crestine Baptiste Timisoara isi exprima dezacordul fata de seria de evenimente Pride Week care vor promova miscarea LGBTQ in orasul Timisoara, in perioada 3-9 iunie. Consideram ca organizarea si promovarea unor astfel de evenimente, in primul oras liber de comunism din Romania,…

- Noul Centru Reformat din Timisoara, creatia marelui arhitect Imre Makovecz, care se construieste in cartierul Fabric, va fi inaugurat in 15 decembrie 2019, la aniversarea a 30 de ani de la izbucnirea Revolutiei.

- Un cartier rezidential cu totul special se construieste in Timisoara. Proiectul este inspirat de satul rotund din Banat, unic in țara și declarat monument istoric de Ministerul Culturii. 14 milioane de euro au fost investite in "satul vertical", un ansamblu rezidențial plin de verdeața in care oamenii…