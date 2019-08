Stiri pe aceeasi tema

- Clujenii sunt chematii in strada, sambata, 10 august, de la ora 19.00, in Piata Unirii, pentru a cere pedepsirea celor care s-au facut vinovati in timpul evenimentelor care au avut loc in Capitala, exact in urma cu un an.

- La un an de la protestul cu scântei din 10 august 2018, din Capitala, românii ies din nou în numar mare în strada. „Ieșim în Piața pe 10 August sa cerem pedepsirea vinovaților! Ieșim în Piața sa le aratam ca nu am uitat cum ne-au încalcat drepturile…

- Ați pus ochii pe unul din acele televizoare OLED scumpe? În timp ce tehnologia panourilor tv premium a ramas dincolo de posibilitațile celor cu bugete mai modeste, situația se va schimba destul de curând. Analiștii de la IHS Markit au sugerat ca noutațile din metodele de fabricație vor duce…

- "Piata" de Hub-uri (spatii de co-working) deschise antreprenorilor si angajatilor companiilor devine din ce in ce mai mare, atat in Capitala cat si la nivelul intregii tari, iar cu aceasta dezvoltare vin si initiative precum Central European...

- Doi barbati, care ar fi comis un furt de buzunar in Capitala, au fost retinuti de catre oamenii legii. Potrivit unui comunicat de presa, moldovenii, cu varstele de 36 ani și respectiv 40 ani, sunt originari din Chisinau.

- Reamintim absolvenților faptul ca, termen de 60 de zile de la absolvire, sunt asteptati sa se inregistreze in evidentele agențiilor pentru ocuparea fortei de munca pentru a beneficia servicii personalizate in vederea integrarii pe piata fortei de munca. Precizam ca inregistrarea ca persoana aflata in…

- Actrița Nuami Dinescu a povestit prin ce experiența a trecut de curand, cand a fost la cumparaturi in piața Obor din Capitala. Vedeta a mers in hala de pește, a comandat ce voia, insa in momentul in care a trebuit sa plateasca și-a dat seama ca nu avea portofelul la ea. Cu toate acestea, Nuami Dinescu…

- Capitala este punctul final al partidelor pentru mitingurile din campania electorala. PSD este singurul care nu va organiza un astfel de eveniment în București, în timp ce PNL și președintele Klaus Ioannis merg sâmbata în Piața