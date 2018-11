Protest 1 decembrie. Senatorul Radu Mihail (USR), precizare despre românii din diaspora Intrebat daca vin romanii acasa pentru a protesta, Radu Mihail a spus: „Imi e greu sa fac o evaluare pentru ca m-am inșelat in vara. Multa vreme am considerat ca protestul din 10 august este o gluma. Și a luat amploarea pe care am vazut-o". Senatorul USR de diaspora Radu Mihail a amintit ca la protestul din data de 10 august „au fost foarte mulți oameni din diaspora". Momentan, referindu-se la protestul anunțat pentru 1 decembrie, a spus ca inca nu are informații pentru a-și da seama „daca va fi o mare prezența a diasporei sau nu". Protestul, anunțat pe Facebook „De 1 Decembrie,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

