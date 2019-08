Protejati-va locuinta! Geamurile deschise, nesupravegheate sunt invitatie la furt! Politistii va recomanda sa fiti foarte atenti atunci cand plecati de-acasa. Locuinta dumneavoastra nu trebuie sa fie o tinta usoara pentru hoti. Din pacate, multe furturi din locuinte sunt comise spontan, favorizate de oportunitatile create de neatentie sau neglijenta. Un hot observa un geam deschis, o usa neasigurata sau lipsa unui sistem de alarma si acest lucru il determina sa actioneze. Important de stiut este ca locuinta poate fi protejata si infractorii descurajati, prin adoptarea unor reguli simple. Masuri de pus in practica: Am verificat daca toate usile si ferestrele sunt incuiate, chiar… Citeste articolul mai departe pe lugojinfo.ro…

