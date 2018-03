Stiri pe aceeasi tema

- Aseara a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea I numarul 221 decizia primului ministrul Viorica Vasilica Dancila numarul 114 prin care Diana Monica Isaila este numita membru al Consiliului de Administratie la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.Numirea a fost facuta la propunerea…

- Diana-Monica Isaila a fost numita membru al Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), printr-o decizie a premierului Viorica Dancila.Conform deciziei sefei Executivului, Diana-Monica Isaila a fost numita in aceasta calitate in locul lui Petru Armean,…

- Procurorii DNA au schimbat strategia in privinta perchezitiilor. Daca in urma cu 2-3 ani perchezitiile se anuntau prin comunicate de presa si prin informatii lansate "pe surse", mai nou, procurorii descind in secret in diverse locuri.Potrivit unor surse judiciare, procurorii au efectuat saptamana…

- Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania (APAH-RO) solicita Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) si Ministerului Sanatatii (MS) ca, in cadrul noului contract cost-volum-rezultat, sa ia in considerare accesul la tratamentul fara interferon pentru toti pacientii care sufera de…

- Contractul-cadru pentru 2018 aduce o serie de noutati, printre care faptul ca medicii de familie vor putea cere analize pentru depistarea hepatitei B si C pentru toate categoriile de asigurati si pot face spirometrie pentru monitorizarea astmului bronsic. De asemenea, finantarea serviciilor medicale…

- „In urma dezbaterilor din ultimele zile pe tema efectelor Legii salarizarii, dar și a mutarii contribuțiilor de la angajator la angajat au reieșit unele probleme. Acolo unde au fost identificate probleme am cerut imediat masuri de echilibrare, astfel incat nicio categorie socio-profesionala sa nu aiba…

- Guvernul va adopta astazi ordonanta de urgenta privind situatia salariilor bugetarilor angajati part-time, ale caror venituri sunt mai mici decat contributiile. Documentul a primit avizul Comitetului Economic și Social. Ionuț Gheorghe și Daniel Coman vin cu mai multe informații.

- Ministrul Sanatatii a mentionat ca cei afectati de reducerile salariale sunt cei din aparatul central, nu medicii. "3 % cu probleme, dar nu cu probleme mari. Pentru consilieri, salariile vor scadea cu aproximativ 23%. Consilierii la cabinetul demnitarului trebui sa aiba acelasi salariu. Ajustarea…

- Potrivit aceleiasi surse, unui numar de 4.798 de pacienti li s-au solicitat bani sau atentii de catre personalul medical (3,92% din totalul pacientilor care au raspuns chestionarului). Desi 8 pacienti din 10 sunt multumiti sau foarte multumiti de activitatea si implicarea medicului care i-a…

- 130.000 de romani vor beneficia anul acesta de tratament și monitorizare prin Programul Național de Onacologie, pentru care s-a alocat un buget de 1,5 miliarde de lei. Schimbari majore vor avea loc, anul acesta, pentru pacienții cu afecțiuni oncologice, a anunțat președintele interimar al Casei Naționale…

- Declaratia 600 si amanarea termenului de depunere au creat un haos total in randul contribuabililor care au venituri extra-salariale. Iar intrebarea tuturor in aceasta perioada este: daca nu au platit contributiile la sanatate in 2018, mai sunt asigurati in sistem si mai pot beneficia de servicii medicale?…

- Terapiile fara interferon pentru pacientii cu hepatita C au fost initiate Procedurile necesare contractarii terapiilor fara interferon pentru pacientii cu hepatita C au fost initiate - a declarat purtatorul de cuvânt al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Augustus Costache.…

- Asiguratii vor putea obtine medicamentele cu si fara contributie personala de la oricare farmacie din tara Protestele medicilor de familie din ultimele luni au determinat reprezentanții Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) sa vina cu soluții in ceea ce ...

- Protestele medicilor de familie din ultimele luni au determinat reprezentanții Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) sa vina cu soluții in ceea ce privește accesul pacienților asigurați la serviciile medicale. Principalele nemulțumiri sunt legate de birocrația excesiva, ce pune ...

- Laurentiu Mihai, presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), care isi incheie astazi mandatul in aceasta functie, dupa numai doua luni de la numire, a transmis un comunicat cu un scurt bilant al mandatului sau, in care atrage atentia ca principala problema a sistemului de

- Laurentiu Mihai, presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), si-a incheiat, miercuri mandatul, anuntand ca sumele alocate in Legea bugetului pentru anul 2018 ajung doar pana in lunile septembrie — octombrie, fiind in mod clar insuficiente pentru acoperirea nevoilor medicale ale populației.…

- Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED, trage semnalul de alarma! Noile reglementari ale Contractului – Cadru care faciliteaza accesul pacienților la servicii medicale gratuite și compensate nu pot fi aplicate pentru ca nu au norme de aplicare și, prin urmare, nu vor putea fi…

- Presedintele CNAS Laurentiu - Teodor Mihai a fost eliberat din functie la cerere. incepand cu data de 1 februarie, conform unei decizii publicate vineri in Monitorul Oficial. "La data de 1 februarie 2018, domnul Laurentiu - Teodor Mihai se elibereaza la cerere din functia de membru al consiliului de…

- Laurentiu-Teodor Mihai va fi eliberat la cerere, la data de 1 februarie, din functia de membru al consiliului de administratie si de presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor,

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia prin care Laurentiu Teodor Mihai va fi eliberat la cerere, la data de 1 februarie, din functia de membru al consiliului de administratie si de presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate CNAS , cu rang de secretar de stat. Totodata, Razvan Teohari…

- Asociația pentru Reforma Civica și Democrație a organizat o dezbatere pe problemele de sanatate, la care au participat medici prestigiosi din Arad. Printre acestia, s-au numarat dr. Daniela Carnatu, Mihai Seran, președintele Consiliului de Administrație a Spitalului Clinic de Urgența Județean Arad,…

- Andre Vivan da Silva, care a condus timp de un an compania GSK Romania, a preluat pe 1 ianuarie 2018 pozitia de Vicepresedinte & Cluster Area Director Europa de Sud Est in acelasi grup, el urmand sa continue sa activeze din sediul companiei aflat in Bucuresti. El va continua sa coordoneze…

- De anul acesta, romanii care nu au salarii, pensii si niciun ajutor de la stat, dar vor sa fie asigurati, trebuie sa achite contributii la sanatate cu 140% mai mari fata de cele din 2017, scriu jurnalistii Romania TV.Citeste si: INCIDENTE la ceremoniile de la Iasi: Consilierul lui Iohannis,…

- Eurodeputatul PNL Cristian Busoi, la Cluj: „Riscam sa nu cheltuim banii europeni pentru spitalele regionale" Europarlamentarul PNL Cristian Busoi a criticat vineri modul in care guvernul PSD gestioneaza proiectul construirii celor trei spitale regionale de urgenta pe fonduri europene, din care unul…

- Sistemul medical actual, bazat pe asigurari sociale de sanatate, nu mai functioneaza, iar Romania trebuie sa se gandeasca la o alta varianta, in conditiile in care exista doar 5 milioane de platitori in totalul populatiei de 20 milioane de persoane, a spus Laurentiu Mihai, presedintele Casei Na­tionale…

- Ministrul Sanatatii, s-a intalnit cu presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si reprezentantii acestei institutii pentru a discuta propunerile de debirocratizare a actului medical care urmeaza sa fie cuprinse intr-o Ordonanta de modificare a Legii nr. 95 a Sanatatii. Ministrul Sanatatii…

- Sistemul informatic al CNAS, in continuare vulnerabil Sistemul informatic al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nu a fost proiectat pentru gradul de complexitate caruia trebuie sa-i faca fata, a declarat presedintele CNAS, Laurentiu Mihai. El a vorbit joi, într-o conferinta,…

- Laurentiu Mihai, presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, sustine ca sistemul de sanatate trebuie sa primeasca o finantare mult mai buna decat in prezent, astfel incat toti pacientii sa poata avea acces la servicii medicale. „Nu cunosc care este necesarul de asistenta medicala,…

- Mai multe propuneri ale Casei Nationale de Asigurari de Sanatate au fost prezentate ministrului Sanatatii, cu scopul de a rezolva situatia medicilor de familie, astfel va fi redefinit medicul prescriptor, iar responsabilitatea retetei cu medicamente compensate va fi a medicului specialist. „Este in…

- Medicii de la Ambulanta, dar si cei din Camerele de Garda ale spitalelor lucreaza la foc continuu. Motivul: ca sa nu plateasca retetele si consultatiile, pacientii nu mai apeleaza la medicii de familie dupa scandalul dintre acestia si reprezentantii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

- Nici vineri medicii de familie care nu au semnat prelungirea contractelor cu casele de asigurari de sanatate nu vor acorda servicii gratuite, retete compensate si trimiteri pacientilor din lista. Medicii de familie cer demiterea sefului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si pe cea a Ministrului…

- Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) cer demiterea ministrului Sanatatii si a presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, in contextul in care CNAS a anuntat ca perioada de semnare a actelor aditionale de prelungire…

- Reprezentantii medicilor de familie apreciaza ca ”decizia iresponsabila” a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) de a nu mai continua semnarea actelor aditionale reprezinta o incalcare grava a legii, iar aproximativ 4,5 milioane de romani au ramas fara medici de familie. In plus, acestia solicita…

- Potrivit unui comunicat al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), pana acum circa 70% din medicii de familie din intreaga tara au semnat actele aditionale de prelungire a contractelor incheiate cu casele de asigurari de sanatate. „Avand in vedere situatia creata la semnarea actelor aditionale…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate solicita medicilor de familie maxima responsabilitate fata de pacienții pe care-i au in ingrijire, avand in vedere ca unii doctori nu mai pot prescrie rețete, bilete de trimitere și concedii medicale pentru ca nu au semnat contractele cu casele de asigurari de…

- Societatea de Medicina de Familie (SMF) Arad va depune plangere penala impotriva presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Laurentiu-Teodor Mihai, pe care il acuza ca a prezentat date false la discutarea bugetului, motiv pentru care s-a ajuns la subfinantarea asistentei medicale.…

- Medicii de familie ramân fermi pe poziție. Ei nu s-au înțeles cu reprezentanții Casei Naționale de Asigurari de Sanatate și amenința în continuare ca nu vor mai acorda servicii medicale gratuite din 2018.

- Deputatul Vass Levente, membru in Comisia de Sanatate a Camerei Deputatilor, a declarat miercuri, intr-o intalnire cu presa, la Targu Mures, ca medicii de familie au dreptate sa se revolte, insa nu trebuie sa foloseasca pacientul pentru a-si castiga drepturile in fata Ministerului Sanatatii si a…

- Bugetul pentru medicina de familie va creste, anul viitor, cu 278 de milioane de lei, a declarat joi ministrul Sanatatii, Florian Bodog, in urma unei intalniri cu presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Potrivit HotNews.ro, anuntul lui Bodog vine ...

- Am sa va relatez o istorie pe cat de dramatica, pe atat de reala, despre cum s-a insinuat statul paralel in sistemul de sanatate. Cum șantajeaza și cum ucide din dorința de a caștiga pe seama cetațenilor cat mai mulți bani. Și vorbim de miliarde de euro. Și pentru a intra abrupt in tema, ma grabesc…

- O delegatie a Societații Naționale de Medicina Familiei (SNMF) si Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) a avut intalniri in acest inceput de saptamana atat luni, 11 decembrie, la sediul Ministerului Sanatații cu Ministrul Sanatatii, domnul Florian Bodog, cat si marți, la sediul…