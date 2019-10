Stiri pe aceeasi tema

- Oana Bogdan și-a dat demisia din PLUS, explicand intr-o scrisoare adresata membrilor Consiliului Național PLUS ca dorește sa fie prezenta in Bruxelles, acolo unde conduce un birou de arhitectura, potrivit unui comunicat emis de formațiunea politica. Aceasta a fost membru in Biroul Național PLUS."Oana…

- Sophia Kokosalaki, una dintre cele mai cunoscute creatoare de moda din Grecia, care a semnat tinute purtate de vedete precum Gwyneth Paltrow, Anne Hathaway si Julie Christie, a decedat la varsta de 47 de ani, a anuntat luni Ministerul Culturii din aceasta tara, potrivit AFP. Stabilita…

- Raluca Turcan ne-a transmis urmatorul mesaj: "Nu cunosc acest subiect". Imaginea ar fi de la negocierile pentru daramarea Guvernului Dancila. Iata care sunt, potrivit listei amintite, variantele propuse pentru cele mai importante posturi din Guvern, cu mentiunea ca pentru cateva dintre ele sunt trecute…

- Managerul interimar al Muzeului Național Constantin Brancuși, Valentin Chepeneag, a demisionat, luni, la solicitarea Ministrului Culturii, Daniel Breaz. Demisia survine declarațiilor recente ale directorului de muzeu, care și-a exprimat public, pe contul de Facebook, admirația fața de personaje controversate…

- Anul trecut, la casa Christie's din New York, o lucrare a lui, „Tortuga poniendo huevos" (1975), a stabilit un record pentru artist, fiind vanduta cu peste 1 milion de dolari. Toledo a murit pe 5 septembrie, au anuntat familia artistului, presedintele Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador,…

- Catedrala Notre-Dame, salvata in extremis de la un incendiu devastator in luna aprilie, este inca in pericol de a se prabusi - o "urgenta" care justifica reluarea lucrarilor de consolidare intrerupte de amenintarea unei poluari cu plumb, a subliniat miercuri Ministerul Culturii, citat de AFP."Azi,…

- Vineri, Viorica Dancila a cerut demisia sefului Politiei Romane, Ioan Buda, la scurt timp dupa ce acesta din urma l-a destituit din functie pe seful Politiei Judetene Olt, Cristian Voiculescu.