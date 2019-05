Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de modernizarea a retelei de termoficare din partea veche a cartierului Tractorul, in cadrul investiției „Reabilitare Rețele de Transport și Distribuție Energie Termica in zona rezidențiala Tractorul din Brașov”, impun noi restricții de circulație in zona. Prin acest proiect se vor inlocui…

- Circulatia pe podul rutier de peste raul Suceava, din zona Bazarului, va fi restrictionata, pentru lucrari de reabilitare care sa ofere siguranta traficului, a declarat in conferinta de presa, miercuri, primarul Ion Lungu.

- Primarul municipiului Brașov a semnat, in aceasta saptamana, contractul pentru actualizarea Studiului de trafic aferent municipiului Brașov. Prima zona in care va fi realizat acest studiu este Centrul istoric și cartierul Șchei. „Zilele acestea am semnat contractul pentru actualizarea studiului de…

- Restricții temporare de circulație pe DN 7 in data de 10.04.2019 : - DN 7 KM 176+530 – km 176+600 pe raza localitații Rm.Valcea se circula alternativ pe 1/2 cale dirijat de semafoare. Se lucreaza reparații borduri pod. - DN 7 KM 220 +100 – km 220+300 pe raza localitații Tuțulești se circula pe 1/2 din…

- Restricții temporare de circulație pe DN 7 in data de 02.04.2019 : - DN 7 KM 200+000 – km 202+000 pe raza localitații Calimanesti se circula alternativ pe 1/2 cale dirijat de piloți de circulație. Se lucreaza desfundare șanțuri și rigole. - DN 7 KM 158+900 – km 159+100 pe raza localitații Milcoiu, se…

- Traficul rutier se desfașoara cu restricții, joi, pe Autostrada Sibiu – Deva, in zona localitații sibiene Apoldu de Jos, din cauza unor lucrari la carosabil, scrie Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, joi, intre orele 09.00 – 15.00, pe sensul…

- Luni, 18 martie 2019, incep lucrarile de reabilitare a strazii Aeroportului, executanta fiind asocierea formata din SC Conextrust SA și Routte-Construct SRL, anunța Primaria Bacau. Circulatia rutiera va fi restrictionata pe o singura banda, iar... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In perioada 1 – 7 martie sunt instituite restricții de circulație pe DN 76, intre kilometrul 2+910 si km 4+240. Pe acest tronson circulația se va desfașura alternativ. The post Restricții de circulație pe DN 76. Lucrari la Autostrada Lugoj – Deva, Lot 4 appeared first on deBanat.ro - spune realitatea!…