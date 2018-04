Stiri pe aceeasi tema

- Dieta echilibrata are la baza alimentatia variata. Ea ofera corpului necesarul de vitamine, fibre si proteine. Acestea din urma au un rol major in mentinerea echilibrului hormonilor, pielii, parului si musculaturii.

- Acizii grasi Omega 3 sunt esentiali pentru buna functionare a diferitelor organe: sustin sanatatea inimii, a ochilor, a arterelor, a creierului, scad nivelul trigliceridelor si multe altele. Cea mai importanta sursa de Omega 3 e pestele gras (ton, somon, hering, sardine). Insa daca tii post…

- Starea de sanatate a cantareței de muzica populara Ionela Prodan s-a inrautațit. Artista se lupta pentru viața ei. De la inceputul anului, interpreta de muzica populara Ionela Prodan a avut mari probleme de sanatate. In luna martie a acestui an, Ionela Prodan a fost internata de urgența la Spitalul…

- O dieta echilibrata se bazeaza in primul rand pe varietatea de alimente care sa ofere corpului nostru vitaminele, fibrele și proteinele de care are nevoie. Proteinele joaca un rol extrem de important in buna funcționare a organismului, avand un rol esențial in menținerea echilibrului hormonilor, pielii,…

- Porțiile de fructe și legume pe zi au beneficii importante pentru sanatate însa, daca vrei sa ai parte de toți nutrienții pe care îi conțin acestea, ar trebui sa nu mai arunci cojile sau alte parți importante care nu-ti plac.

- Potrivit acestuia, din aprilie 2018, asiguratii vor putea obtine medicamentele cu si fara contributie personala de la oricare farmacie din tara aflata in contract cu sistemul asigurarilor sociale de sanatate. Actuala reglementare, conform careia farmacia trebuie sa fie in contract cu aceeasi casa de…

- Pentru veniturile din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, agricultura, silvicultura, piscicultura, asocieri cu persoane juridice, investitii si alte surse, se trece de la sistemul de stabilire a contributiei de asigurari sociale de sanatate de catre organul fiscal prin emiterea…

- Studiile de specialitate arata ca ne putem „incarca“ organismul cu vitamina D doar prin simpla expunere la soare. In perioadele in care lumina soarelui este mai slaba, vitamina esentiala corpului uman poate fi „extrasa“ dintr-o serie de alimente, in cantitati chiar mai mari decat in lumina solara.

- E anul marilor proiecte la Consiliul Județean Buzau. Instituția de pe Bulevard are in derulare mai multe proiecte ce vizeaza reabilitari de drumuri și poduri, investiții in infrastructura de sanatate și restaurarea unor importante obiective culturale ale județului. De departe, unul dintre marile obiecive…

- Indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca se calculeaza in cuantum de 80% sau 100%, dupa caz, din media veniturilor salariale brute realizate in ultimele 6 luni anterioare manifestarii riscului, la fel ca in anii precedenti, fara a interveni fractie de luna. Recuperarea de catre…

- CNAS anunța ca documentele medicale pe baza carora se solicita rambursarea serviciilor medicale primite de un asigurat in statele comunitare nu mai trebuie traduse de solicitant. Președintele Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Razvan Vulcanescu, a semnat un Ordin prin care procedura…

- – proiectul este derulat de Asociația SAMAS – Sanatate pentru Mame și Sugari la nivelul intregii tari si se adreseaza gravidelor si proaspetelor mamici Joi, 1 martie, in Sala Amfiteatru a Maternitatii Bacau, din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta, a fost lansat proiectul „Scoala mamelor SAMAS”, derulat…

- Apple iși deschide clinici private de sanatate sub brandul AC Wellness, unde angajații sai vor beneficia de cele mai noi tehnologii in domeniu. In același timp, compania va testa in noi dispozitive și servicii, scrie libertatea.ro.

- Elemente nutritive esentiale de care organismul are nevoie, proteinele se gasesc intr-o multime de alimente pe care le consumi zilnic, insa nu toate se califica in topul celor mai bune. Pentru a avea un regim alimentar echilibrat si sanatos, iata care sunt proteinele pe care trebuie sa le consumi frecvent!

- La cateva zile dupa ce Victor Slav a fost supus unei interventii chirurgicale la piciorul stang, Bianca Dragușanu a facut primele declarații despre strarea lui de sanatate. De asemenea, blondina a dezvaluit cum funcționeaza cuplul lor in astfel de situații critice. Și, la scurt timp dupa aceste marturisiri,…

- Biserica Ortodoxa pomeneste in data de 24 februarie intaia si a doua aflare a Capului Sfantului Ioan Inaintemergatorul si Botezatorul Domnului. Tot in aceasta zi, crrestinii merg la biserica si impart pachete pentru cei trecuti in vesnicie.

- Povestea Hannei, micuța de 3 ani din Arad diagnosticata cu tumoare Wilms de grad 4, ați putut sa o citiți pe aradon.ro și in Jurnal aradean de marți, 22 februarie. La acel moment, parinții faceau un apel catre toți cei care ar putea sa ii ajute in aceasta lupta cu boala Hannei, costurile operației…

- Persoanele care detin animale de companie reusesc sa gestioneze cu mai mult succes afectiunile mintale de care sufera, conform unui studiu publicat recent de trei universitati din Marea Britanie, citat de agentia Xinhua.In cadrul primei analize sistematice a dovezilor existente, o echipa de oameni de…

- Casa Naționala a Asigurarilor de Sanatate (CNAS) a publicat Proiectul Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a Contractului-cadru ce va reglementa conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale.

- N.D. Initiatorii unui program de prevenție a diabetului zaharat de tip 2 și a bolilor civilizației – “inCerc” – au anuntat ca sunt aproape de a finaliza prima etapa a actiunilor lansate in luna septembrie 2017 de catre Asociația Medicover. Astfel, aproape 1.000 de elevi de clasa a V-a din 27 de școli…

- Exista o gama vasta de surse vegetale care ajuta dezvoltarea celulara. Nu trebuie sa consumi carne, oua și lactate pentru necesarul de proteine. Afla și alte surse mult mai sanatoase din surse vegetale, la fel de bune. O ceașca de mazare este echivalentul uneia de lapte. Femeile au nevoie sa consume…

- Ceaiul de ghimbir, o bautura foarte apreciata de cunoscatori, face adevarate minuni cu organismul uman. Pe langa intarirea sitemului imunitar s-a dovedit foarte eficient si in tratarea anumitor tipuri de cancer. Recunoscut si utilizat de mii de ani in medicina ayurvedica, ceaiul de ghimbir are rezultate…

- Exista o gama vasta de surse vegetale, care ajuta dezvoltarea celulara. Nu trebuie sa consumi carne, oua și lactate pentru necesarul de proteine. Afla și alte surse mult mai sanatoase din surse vegetale, la fel de bune.

- Concret, Iorga sustine ca intr-un dosar la care lucra pregatea descinderi si perchezitii la patru spitale din Capitala si alte 9 locatii din Ilfov, iar intr-una din zile in presa a aparut informatia ca actiunea era in desfasurare, politistii fiind deja in spitale.

- Sindicalistii din Sanatate au avut, luni, prima intalnire cu ministrul Sanatatii pentru a discuta regulamentul de sporuri, precizand ca trebui negociate niste aspecte, in special, pentru spitale, acolo unde sporurile cumulate...

- Fosta partenera de viața a regretatului actor Iurie Darie are probleme de sanatate. Actrița Anca Pandrea a ajuns de urgența la spital vineri, 9 februarie. Aceasta a contactat același virus gripal care a provocat moartea a 16 persoane in Romania, in ultima vreme. Actrita este internata la Spitalul…

- Ministrul Muncii va vorbi despre Legea pensiilor, va explica si cum se va face recalcularea pensiilor. De asemenea, Lia Olguta Vasilescu va face clarificari in ceea ce priveste noua grila de salarizare. Asteptam intrebarile dvs. pentru ministrul Muncii pe adresa de e-mail stireata@rtv.net. …

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat miercuri ca Ministerul Sanatatii urmeaza sa elaboreze un regulament de sporuri, impreuna cu sindicatele, pentru angajatii care lucreaza in Sanatate. "Daca nici in Sanatate nu sunt multumiti, nu stiu ce sa mai spunem, pentru ca acolo stiti…

- Horoscop februarie Berbec. O luna dinamica, se tot reconfigureaza anturajul, apar oameni noi, idei noi, propuneri și multa activitate sociala. E important sa accepte invitații la diverse manifestari de grup, pentru ca astfel pot descoperi oportunitați de incepere a unui propiect interesant dar și…

- Comisarul european pentru politici regionale, Corin Cretu, a semnalat, marti, dupa o intrevedere cu premierul Viorica Dancila, ca, daca nu se vor face eforturi majore, Romania risca pierderea unor fonduri europene importante in domenii precum Dezvoltare Regionala, Transporturi si Sanatate. ”Am discutat…

- „Am discutat despre proiectele aflate in lucru și, evident, despre problemele și riscurile cu care Romania se confrunta. Dupa cum am mai spus Romania a facut progrese anul trecut, mai ales in ultimele luni, dupa ce au fost acreditate autoritațile de management și control a fondurilor europene. S-au…

- Laurentiu-Teodor Mihai va fi eliberat la cerere, la data de 1 februarie, din functia de membru al consiliului de administratie si de presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor, publicata vineri,…

- Cine este Sorina Pintea, propunerea PSD pentru Ministerul Sanatatii Actual manager al Spitalului Judetean Baia Mare, Sorina Pintea, este propunere PSD pentru preluarea mandatului de la Sanatate. In 2011, politistii si procurorii au facut descinderi la locuinta acesteia intr-un dosar de trafic de droguri,…

- Senatorul Eugen Teodorovici a fost votat de Comitetul Executiv National al PSD pentru portofoliul Finantelor, in timp ce deputatul Lucian Sova a fost preferat pentru Transporturi, iar Sorina Pintea - la Sanatate, au precizat pentru AGERPRES surse politice. De asemenea, membrii CExN l-au…

- PSD se intruneste vineri, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), pentru a stabili componenta Guvernului Dancila. In pofida avertismentelor presedintelui Klaus Iohannis, in cabinetul condus de Viorica Dancila s-ar putea regasi si persoane cu "probleme penale", precum Rovana Plumb si Sevil Shhaideh.…

- Rodica Nassar la Sanatate, Ecaterina Andronescu la Educatie, Razvan Cuc la Transporturi si George Ivascu la Cultura sunt noii ministri pe care ii pregateste PSD pentru Guvernul Dancila. De asemenea, Sevil Shahideh ar putea prelua functia de secretar general al Guvernului. In rest, ALDE nu schimba pe…

- In ultimele zile au aparut informații pe surse ca Mihai Tudose l-ar putea inlocui pe Bogdan Chirițoiu la conducerea Consiliului Concurenței, inainte de expirarea mandatului acestuia.Tudose infirma insa zvonurile, intr-o declarație pentru money.ro. „Sigur NU”, a raspuns Mihai Tudose. In…

- Clujul, in continuare fara ministri in Guvernul PSD De cand a revenit PSD-ul la putere in 2016, Clujul nu a mai avut niciun ministru in Guvernele Grindeanu si Tudose si se pare ca nu va avea nici in Cabinetul condus de Viorica Dancila. Liderii organizatiilor judetene ale PSD si conducerea centrala…

- Simona Halep este pentru a treia oara in sferturi de finala al Melbourne, locul de unde au inceput rezultatele importante in turneele de Mare Șlem. "Sunt și eu puțin australianca pentru ca lucrez cu Darren de multa vreme și cred ca am facut treaba buna. Datorita lui am ajuns numarul unu mondial. E mereu…

- Galatenii care au obtinut venituri extra-salariale cumulate de minim 22.800 lei in 2017 trebuie sa depuna, pana la 31 ianuarie, Declaratia 600, document care vizeaza obligatiile referitoare la contributiile sociale, respectiv contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate."Persoanele…

- Cele mai importante zece tranzactii de anul trecut au avut o valoare cumulata de circa 2,2 mld. euro, potrivit unei analize a ZF. Estimarea are la baza valorile anuntate ale tranzactiilor sau estimarile din piata.

- Dupa tensiunile de anul trecut dintre Turcia si Europa, acum se poate vedea vointa ambelor parti de a imbunatati relatiile. Ca si Turcia, si cele mai importante tarile ale Europei au constientizat, in ciuda neintelegerilor existente, ca au importante interese comune si ca nu isi permit luxul de a se…

- La scurt timp dupa ce președintele Iohannis a criticat din nou, in plenul CSM, faptul ca persoane condamante penal ocupa funcții inalte in stat, Liviu Dragnea, președintele PSD și al Camerei Deputaților, anunța o importanta reușita.„Majorarile salariale din sanatate au redus semnificativ plecarile…

- Emanuel Ungureanu, denuntatorul medicului Lucan: Ministrul Sanatatii a fost vazut noaptea iesind din cladirea DIICOT Emanuel Ungureanu, vicepresedintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor si omul de la care a pornit dosarul doctorului Mihai Lucan, sustine ca a primit informatii conform carora…

- Prințul Harry și Meghan Markle au petrecut Anul Nou pe riviera franceza intr-o excursie romantica, dar foarte scurta. Cei doi au fost vazuți la bordul unui avion de linie al British Airways, zburand catre Nisa in ultima zi a anului, Franța, potrivit The Daily Mail. Cuplul a luat in zborul de la ora…