Protecția Pielii de Razele UV cu Uleiuri Naturale Cremele conventionale de protectie impotriva razelor UV contin, potrivit dermatologilor, o gama larga de ingrediente toxice, pe care oamenii ar trebui sa le evite. In schimb, uleiurile naturale sunt din ce in ce mai cautate, datorita numeroaselor proprietati pe care le au, ajutand pielea sa fie protejata si, in acelasi timp, sa devina neteda la atingere si bine hidratata. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

