Protecția Copilului. Cazul care a șocat părinții. Norvegia dă înapoi Norvegia are o istorie de peste 100 de ani de reglementari in privinta protectiei copilului, numarandu-se printre primele tari care a introdus un astfel de act. Din 1992, de binele minorilor se ocupa Barnevernet, Serviciul de Protectie a Copilului. Misiunea sa e sa se asigure ca toti minorii care traiesc in conditii ce le pun in pericol dezvoltarea si sanatatea primesc ajutorul necesar. Pe langa asigurarea unei legislatii care sa protejeze drepturile copilului, Norvegia investește si financiar in sistemul de protecție a minorului. Cu toate acestea, sistemul nu a fost ferit de controverse. Cazul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Poluarea, substanțele chimice ingerate din alimente, stresul, dar și viața sedentara sunt... The post Testarea alergiilor la medicamente, o problema ignorata de sistemul sanitar de stat. Cazurile de timișoreni care dezvolta alergii la medicamente, tot mai multe appeared first on Renasterea banateana…

- Deputatul Nicolae Banicioiu, fost ministru al Sanatatii in guvernarile Ponta, afirma ca aplicarea noii idei a ministrului Finantelor Eugen Teodorovici privind serviciile diferentiate pentru cei care contribuie la fondul de asigurari de stat de sanatate poate produce si mai mult haos in sistemul sanitar.

- Deputatul Nicolae Banicioiu, fost ministru al Sanatatii in guvernarile Ponta, afirma ca aplicarea noii idei a ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, privind serviciile diferentiate pentru cei care contribuie la fondul de asigurari de stat de sanatate poate produce si mai mult haos in sistemul…

- Primaria Capitalei a hotarat sa ofere 450 de lei copiilor din invatamantul primar si gimnazial pentru procurarea rechizitelor scolare. Ajutorul se ofera odata pe an, doar elevilor cu venit pe membru de familie mai mic de 1.900 de lei. "Beneficiarii sunt parintii/reprezentantii legali ai copiilor cu…

- Prof. Ihor Huk, Șeful Departamentului de Chirurgie de la Wiener Privatklinik, doctor in medicina și om de știința apreciat cu peste 300 de lucrari, publicate in jurnale medicale valoroase, a dezvaluit pentru Doctorul Zilei, care sunt ultimele descoperiri in sanatate. ”Recomandarile medicilor de acum…

- Un bilant anterior anunta 13 cazuri de ebola, iar celelalte decese au fost legate de epidemie. Autoritatile sanitare urmeaza sa distribuie un vaccin in zonele afectate, iar echipe medicale de interventie rapida au fost trimise in orasul Beni si in epicentrul epidemiei, la Mangina, a anuntat…

- Cazurile de rujeola au inceput, de cateva saptamani, sa scada intensiv. Se injumatatesc, practic, de la o saptamana la alta, dupa cum a precizat ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, in vizita de lucru de vineri, 20 iulie, efectuata la Constanta. Mai precis, potrivit acesteia, au fost inregistrate 57…

- Curtea Constitutionala a admis, marti, o exceptie ridicata de Avocatul Poporului si a decis ca sunt neconstitutionale dispozitiile art.30 alin.(2) si (3), precum si sintagma "sistemul dosarului electronic de sanatate al pacientului" din cuprinsul art.280 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma…