Disturbed la Bucureşti: Program şi reguli de acces

Disturbed canta in premiera in Romania pe 27 iunie la Arenele Romane din Bucuresti! Alaturi de Disturbed veti avea ocazia sa vedeti inca doua trupe: TRANK si Falls Has Come. REGULI DE ACCES Accesul in incinta Arenelor Romane se face incepand cu ora 19:00 iar concertele incep la ora 19:30. Dupa deschiderea… [citeste mai departe]