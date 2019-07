Protecția Consumatorilor, control la KFC după cazul „viermi în carne” Miercuri seara, o echipa din cadrul CJPC Bihor s-a deplasat la fast-food-ul KFC de pe Bulevardul Decebal și a efectuat un control amanunțit la produsele preparate, dar și la ingredientele folosite. Dupa un control care a durat aproximativ doua ore, echipa de control nu a gasit nicio neregula. „In cursul serii a fost desfașurata o acțiune de control la punctul de lucru de unde a fost achiziționat produsul, fiind verificate respectarea de catre operatorul economic a condițiilor prescrise și declarate, pornind de la produsele finite, materiile prime utilizate, la data și ora controlului… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

