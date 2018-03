Stiri pe aceeasi tema

- Compania Protan SA, unul dintre cei mai cunoscuti jucatori de pe piata de colectare a deseurilor nepericuloase din Romania, cel mai mare colector de subproduse de origine animala inca din anii ’50, a inaugurat astazi Statia de Epurare din Codlea, in urma unei investitii de aproape 2 milioane de euro,…

- Salariile din administratie, aparare, sanatate si invatamant au crescut de doua ori mai repede in Romania decat salariile platite tuturor angajatilor din tara. Ca pondere in totalul masei salariale, ele sunt cu doar cateva puncte procentuale sub nivelul celor din statele din nordul Europei, recunoscute…

- Senatorul maramuresean Liviu Marian Pop a sustinut in sedinta Senatului din data de 28 februarie o declaratie politica intitulata Dezvoltarea judetului Maramures continua – proiectele finantate prin PNDL II prind contur, pe care o redam integral mai jos. Stimate colege, stimati colegi, Judetul Maramures…

- Peste sapte milioane de euro vor fi investite in urmatorii ani in mai multe scoli si gradinite din Oradea. Cea mai mare suma este alocata reabilitarii integrale a Scolii Generale numarul 11 din cartierul Rogerius.

- Proiecte pe educatie in valoare totala de peste 7 milioane de euro, din fonduri europene, atat la invatamant profesional, cat si scoli generale, gradinite noi si crese, vor fi demarcate de catre o primarie din Romania.

- Transportatorul national de gaze Transgaz a anuntat contractarea unui imprumut de 60 de milioane de euro de la BERD pentru coridorul de transport BRUA. Transportatorul national de gaze Transgaz a anuntat contractarea unui imprumut de 278 de milioane lei, echivalentul a 60 milioane euro, pentru construcția…

- Catedrala a beneficiat, in anul 2017, de 19,5 milioane de lei din partea Primariei Capitalei. De asemenea, sumei i s-a adaugat și contribuția venita din partea Guvernului, respectiv 20 de milioane de lei.

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) acorda un imprumut de 278 de milioane de lei (60 de milioane de euro) pentru constructia unui nou gazoduct intre Romania, Bulgaria, Ungaria si Austria (BRUA), in vederea sprijinirii pietelor energetice regionale europene, se arata intr-un comunicat…

- Anii de capitalism au lasat Romania mai saraca cu 2 milioane de locuri de munca si peste 6.000 companii disparute, a declarat Cristina Chiriac, ambasadoarea antreprenoriatului feminin in Romania si presedinte al Federatiei Patronatelor Femeilor Antreprenor (FPFA) intr-un comunicat de presa remis…

- Dezvoltatorul de parcuri logistice P3 vrea sa plaseze sume mari de bani in spatii de depozitare romanesti, pe fondul exploziei consumului local, ce a stimulat extinderea puternica a comertului. La un an dupa ce a fost cumparat de fondul suveran al statului Singapore, investitorul si-a platit toate datoriile…

- Primul centru integrat de medicina nucleara din Romania a fost inaugurat, miercuri, la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central “Dr. Carol Davila” din Bucuresti, dupa o investitie de peste 4,3 milioane de euro.

- Bilete de avion de la 3 euro pana la 7.400. Așa s-au imparți prețurile, anul trecut, pentru Vola.ro. Agenția de turism online a ajuns la un volum tranzacțional de 60,7 milioane de euro (in creștere cu 24%) și o cifra de afaceri de peste 6,5 milioane de euro in 2017, cu 13% mai mult fața de anul anterior,…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a primit marti, la Bruxelles, vizita prim-ministrului Romaniei, Viorica Dancila, iar in cadrul intalnirii Corina Cretu a indemnat la acordarea unei atentii sporite Programului Operational Regional (POR), ce inregistreaza cele mai mari intarzieri…

- Motiunea impotriva ministrului Muncii, depusa de PNL, a fost dezbatuta luni in plenul Camerei Deputatilor. ”Se impune demiterea doamnei Lia Olguta Vasilescu avand in vedere incompetenta crasa de care a dat dovada in exercitarea mandatului de ministru, Romania fiind un caz unic in lume in care…

- Viorel Suveranul, barbatul din Rovinari care nu recunoaște actele de identitate, ar face parte dintr-o mișcare la nivel național, formata din sute de persoane care s-au declarat suverane. Oamenii au cerut sa renunțe la codul numeric personal pentru ca nu recunosc autoritatea statului roman asupra lor.…

- Un oras din Romania achizitioneaza sute de mijloace de transport in comun pentru care va plati peste 100 de milioane de euro. Licitatiile au fost deja lansate pentru 50 de troleibuze, 30 de autobuze electrice si 22 de troleibuze care vor fi luate pe fonduri europene. Alte 85 de autobuze diesel euro…

- Circa 900.000 de numere de telefon au fost portate in anul 2017, majoritatea de telefonie mobila, iar bilantul total arata ca, de la lansarea portabilitatii in Romania s-au inregistrat 4,5 milioane de astfel de operatiuni, reiese din datele publicate, joi, de Autoritatea Nationala pentru Administrare…

- Furnizorul de servicii de telecomunicatii Digi Communications NV, care activeaza pe pietele din Romania si Ungaria, a raportat pentru anul trecut un profit net de 61,7 milioane de euro, de peste cinci ori mai mare decat in anul anterior, potrivit raportului financiar publicat pe site-ul Bursei de Valori…

- 34,1 milioane de euro a reusit Romania sa cheltuie in 2017 din Programul Operational Regional 2014-2020 (POR) , finantat de UE, care e in valoare de 8,25 miliarde de euro, scrie economica.net . In 2017, Bucuresti a reusit sa atraga peste 51 milioane lei, clasandu-se pe primul loc, urmat de judetele…

- La Strada Street Mall Concept, dezvoltatorul unuia dintre primele proiecte de tip strip mall din Romania, anunta constructia a doua noi centre comerciale ce urmeaza sa fie livrate pana la finalul acestui an in Bucuresti si Brasov, in urma unor investitii de 10 milioane de euro. 0 0 0 0…

- Politistii au intervenit, duminica, la peste 2.600 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112, au aplicat aproape 9.000 de amenzi in valoare de peste 2,9 milioane de lei, au constatat peste 700 de infractiuni, iar pentru neregulile din trafic au retinut 600 de permise de conducere.Citeste…

- Romania va aloca, in 2018, suma de 13 milioane de lei pentru Programul de dezvoltare si optimizare a Retelei Nationale de Monitorizare a Calitatii Aerului, respectiv 20 de milioane de lei pentru reducerea impactului asupra atmosferei, apei si solului, inclusiv monitorizarea calitatii aerului, potrivit…

- Compania de stat Romtehnica a cumparat un radar tridimensional, în valoare de 64,46 milioane de lei fara TVA, echivalentul a peste 13,9 milioane de euro, de la compania americana Lockheed Martin, potrivit unui anunt publicat pe SEAP.

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) acorda Libra Bank un credit de 15 milioane de euro, bani care vor fi folosiți pentru finanarea intreprinderilor mici și mijlocii din Romania. „Suntem increzatori in derularea cu succes a primului nostru acord cu Banca Europeana pentru Reconstructie…

- Bulgaria a fost vizitata anul trecut de 8,88 de milioane de turisti straini, o crestere de 7,6% fata de 2016, cei mai multi vizitatori fiind din Grecia (1,16 milioane) si Romania (1,14 milioane), a anuntat luni Ministerul Turismului, transmit BTA, Novinite si Xinhua, informeaza AGERPRES . Pe locurile…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o dezvaluire din cotidianul Jurnalul Național pe tema unui proces care poate costa statul roman aproximativ 650 milioane de euro, asta daca demersul unui om de afaceri libian se va concretiza și va avea caștig de cauza la Curtea de Arbitraj…

- Un fond de investitii de capital de risc, care vizeaza startup-uri inovatoare din Romania, cu un buget initial de 26 milioane de euro, a fost lansat recent. Am stat de vorba cu administratoul acestui fond pentru a vedea ce conditii trebuie sa indeplineasca firmele care vor finantare, cum o pot obtine…

- Consiliul Judetean Galati a aprobat proiectul tehnic actualizat si indicatorii tehnico-economici. „Am ambitia sa fac acest proiect si sa dam un sediu pe masura unui dintre cele mai important, daca nu cumva cel mai importante muzeu de arta moderna din Romania”, a declarat Costel Fotea, presedintele CJ…

- Luni, la sediul RASP Ploiești, a avut loc o noua ședința pe tema reluarii lucrarilor la noua stație de epurare. Lucrarile de aici au fost demarate in 2007 insa au fost sistate ca urmare a unor necesitați legate de finanțare. Directorul RASP Ploiești, Raul Petrescu, a anunțat ca exista șanse ca pentru…

- De anul acesta, romanii care nu au salarii, pensii si niciun ajutor de la stat, dar vor sa fie asigurati, trebuie sa achite contributii la sanatate cu 140% mai mari fata de cele din 2017, scriu jurnalistii Romania TV.Citeste si: INCIDENTE la ceremoniile de la Iasi: Consilierul lui Iohannis,…

- Tranzactiile cu masini second hand inregistrate in Romania au ajuns, anul trecut, 1,1 milioane de unitati, in timp ce in cazul autovehiculelor noi numarul acestora a depasit 100.000 de unitati, potrivit unei analize realizate de Autovit.ro pe baza datelor oferite de Directia Regim Permise de Conducere…

- Banca centrala a Serbiei va intoduce leul românesc pe lista valutelor tranzacționate pe piața, începând cu 1 februarie. S-a luat în calcul ponderea României în comerțul exterior al Serbiei, dar și numarul mare de cetațeni români care viziteaza Serbia.…

- Guvernul de la Budapesta a acordat o finanțare record pentru organizații maghiare din Romania, respectiv peste 100 de milioane de euro, potrivit unei hotarari de guvern adoptate de Executivul ungar in ultimele zile ale anului trecut, scrie Rador. Potrivit sursei citate, Arhiepiscopia Romano – Catolica…

- Conditii extreme de viața pentru Faimoși, dupa prima zi de Exatlon . Giani Kirița și Vladimir Draghia au „vanat” nuci de cocos, dupa ce au dormit noaptea intr-o cabana cu trei pereți. Conform regulilor concursului, cele doua echipe iși pot pierde privilegiul de a dormi intr-o locuinta decenta, daca…

- Bancile au suprasubscris de peste doua ori emisiunea de obligatiuni redeschisa astazi de Ministerul de Finante, in valoare de 200 milioane lei, cu scandenta in 2020 si o dobanda de 3,11% pe an. La licitatie au participat opt dealeri primari. Emisiunea a fost lansata initial in 2013.…

- Nicolae Moga, senator PSD, este unul din promotorii modificarii legii care interzice fumatul in spațiile publice inchise. Milioane de fumatori sunt neglijați in Romania, din punctul acestuia de vedere.

- Anul acesta, Romania a platit 1,263 miliarde de euro Uniunii Europene si Bancii Mondiale (BM) din imprumutul stand-by contractat in 2009, suma reprezentand rate de capital, respectiv dobanzi si comisioane. Potrivit Ministerului Finantelor Publice, cea mai mare parte a banilor a fost achitata Uniunii…

- Cea mai mare parte a banilor a fost achitata Uniunii Europene, respectiv 1,254 miliarde euro. Varful de plata al acestui an a fost in septembrie, cand a fost rambursata o suma de peste 1,179 miliarde de euro, atat la Uniunea Europeana, cat si la Banca Mondiala (BM). Cea mai mare parte a sumei…

- UniCredit Bank, a cincea cea mai mare banca din Romania, intentioneaza sa isi majoreze capitalul social cu maxim 76 milioane lei, prin aport in numerar, pana la suma de 455 milioane de lei, masura urmand sa fie discutata de actionari pe 29 ianuarie. Operatiunea se va realiza prin emisiunea…

- Romania a cheltuit doar 2% din banii europeni alocați programarii 2014-2020, reprezentand 936,3 milioane euro, iar state precum Bulgaria și Polonia au avut 9%, respectiv 8%, potrivit datelor Comisiei Europene, citate de Agerpres. Cea mai mare parte a sumei cheltuite a fost prin Fondul de Coeziune, respectiv…

- Statistic, aproximativ 5 milioane de romani sunt in pragul saraciei absolute. In același timp, 2,2 milioane de tone de produse alimentare sunt aruncate la gunoi, anual, in Romania. Am aflat despre ce este vorba, cine arunca de fapt alimentele la gunoi, de la președinte Bancii de alimente ”a saraciei”.…

- In al treilea trimestru din 2016, rata de ocupare a populatiei cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 ani, luata in calcul in comparatiile europene, a fost de 67,7%. Statisticile privind ocuparea sunt mai slabe daca se ia in calcul intreaga populatie din Romania considerata in varsta de munca,…

- Statele Unite anunța ca investesc peste 200 milioane de dolari in bazele aeriene din Estul Europei, ca parte dintr-o inițiativa ce ar urma sa impiedice "agresiunea Rusiei", conform actualdecluj.ro.

- Corina Cretu, comisar european, a declarat, luni, la Palatul Victoria din Bucuresti ca din luna agust si pana in prezent Romania a reusit sa atraga fonduri europene in valoare de 4,3 miliarde euro. Cretu sustine ca in aceste zile sunt discutate si ultimele detalii prinvind finantarea unor proiecte in…

- Pentru ele, 2017 se va incheia cu un mare succes! Cantarețele au reușit sa faca un spectacol de neuitat la o nunta de milioane de dolari din Qatar. Solistele de la Amadeus au lansat piese și videoclipuri care se bucura de succes peste hotare, motiv pentru care acestea sunt tot mai cerute la diverse…

- Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au pus sechetre care totalizeaza doua miliarde de euro in dosarele aflate in lucru in ultimii patru ani, a declarat, in cadrul unui interviu pentru Libertatea , Laura Codruța Kovesi, procurorul-șef al instituției. Aceasta a mai afirmat ca numai anul…

- Artistele de la Amadeus au cantat la o nunta de milioane de dolari in Qatar Astfel se face ca in cercurile exclusiviste a inceput sa se vorbeasca din ce in ce mai mult despre cele patru fete frumoase si talentate din Romania care canta muzica de calitate si ofera concerte de clasa perfecte pentru evenimentele…

- Mihai Tudose a facut un cadou de 35 de milioane de euro pe an unor producatori de medicamnte, respectiv celor care produc și aduc in Romania medicamentele derivate din sange uman sau plasma umana, adica imunoglobuline. Ieri, printr-o Ordonanța de Urgența a fost suspendata taxa de clawback pentru aceștia.…

- Saptamana trecuta am avut placerea de a participa la un eveniment de presa organizat de Netflix in Berlin, unde compania a vorbit in special despre tehnologiile din spatele serviciului de streaming, si cum vor fi acestea folosite pentru a atrage utilizatori noi spre aceasta platforma. Cu peste 109 milioane…