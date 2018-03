Stiri pe aceeasi tema

- Distributorul de produse medicale Torus Pharma susține ca a înștiințat în urma cu doua luni Ministerul Sanatații ca pot aduce în România cel puțin 10.000 de flacoane de imunoglobulina, însa autoritatea competenta nu a raspuns oficial solicitarii, informeaza compania. …

- Salariile din administratie, aparare, sanatate si invatamant au crescut de doua ori mai repede in Romania decat salariile platite tuturor angajatilor din tara. Ca pondere in totalul masei salariale, ele sunt cu doar cateva puncte procentuale sub nivelul celor din statele din nordul Europei, recunoscute…

- Terenul de 1.800 de metri patrați din vecinatatea Primariei Orașului Santana a fost scos la licitație in luna ianuarie 2018, pe data de 1 februarie avand loc licitația propriu-zisa. Pentru cei aproape doua mii de metri patrați, s-a stabilit prețul de pornire de 8,5 euro metrul patrat, adica aproximativ…

- Primaria Resita a inaugurat marti, 6 martie, prima statie pentru incarcarea autoturismelor electrice. Statia apartine Grupului CEZ Romania, care mai are astfel de puncte la Pitesti si Craiova.

- In ultimele 24 de ore, traficul de persoane si mijloace de transport prin punctele de trecere a fost de aproximativ 130.600 treceri persoane, atat pe sensul de intrare cat si pe cel de iesire din tara si de peste 32.900 treceri mijloace de transport. Reamintim ca accesand aplicatia on-line 'Media timpilor…

- Transportatorii spun ca, iarna de iarna, pierd bani cu nemiluita in fiecare zi in care drumurile raman troienite si inchise. Saptamana trecuta, spre exemplu, dupa doar cateva zile de ninsoare viscolita, incasarile intreprinzatorilor au scazut cu mai bine de jumatate. Si mai rau este ca, in…

- Pe 2 martie, Consiliul Judetean a postat pe site-ul institutiei un anunt privind solicitarea acordului de mediu pentru statia de epurare. “Consiliul Judetean Cluj a solicitat emiterea acordului de mediu pentru proiectul «Lucrari în regim de urgenta la depozitul neconform…

- Un barbat de 55 de ani, din Dubasarii Vechi, raionul Criuleni, a fost gasit de rude fara suflare la statia de epurare a apei din sat. Familia a dat alarma dupa ce victima nu s-a intors de a munca a doua zi dimineata.

- Autorizația de construire a primei stații publice de alimentare cu CNG (gaz natural comprimat pentru vehicule), din seria celor 9 ce urmeaza a fi realizate in cadrul proiectului CNG Romania, a fost emisa. Statia ...

- “In conditii normale, puterea unei birocratii complet dezvoltate este intotdeauna dominanta” – Max Weber Formularea caracteristicilor birocratiei ii este atribuita sociologului german Max Weber (1864-1920). Birocratia este un sistem de organizare incadrat in teoria statului…

- ExxonMobil si OMV Petrom vor extrage 6 miliarde de metri cubi de gaze pe an din blocul Neptun din Marea Neagra, din 2020-2021, iar Romania va produce in total 18-20 de miliarde de metri cubi de gaze, a declarat, marti, Sorin Gal, director general in cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale…

- MOL Romania, al treilea operator de benzinarii din Romania, a deschis prima statie de incarcare pentru autovehicule electrice, amplasata in perimetrul unei benzinarii din Capitala. ”Alimentarea autovehiculelor la statia de incarcare electrica se face prin curent alternativ si curent continuu de 50…

- "Agenția Naționala de Integritate a constatat incalcarea regimului juridic al conflictului de interese in materie administrativa de catre LUCAN MIHAI, fost medic șef secție – Secția Clinica Urologie II din cadrul Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca, și fost membru in Consiliul…

- Hotii fac miliarde pe seama lipsei de informatizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), iar noi cerem sa se implementeze sistemele informatice promise in Programul de guvernare, a declarat, joi, fostul secretar de stat in Ministerul Finantelor, avocatul Gabriel Biris, intr-o conferinta…

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Banca Transilvania din Romania, care impreuna dețin pachetul de 66,76% din acțiunile Bancii Victoriabank, intenționeaza sa rascumpere restulacțiunilor bancii - 33,24%. Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare a…

- Piata muncii din Romania se confrunta cu cea mai acuta criza de personal din ultimele doua de­cenii, dar cu toate acestea exista in continuare ju­dete in care rata so­­majului este de peste 10%, ceea ce in­seamna ca unu din zece lo­cuitori apti de munca nu lucreaza. Citește și: Scandal URIAȘ…

- Isarescu: Traiectoria prognozei de inflatie a fost revizuita in sus pe termen scurt Traiectoria prognozei de inflatie „a fost revizuita in sus pe termen scurt”, a anuntat miercuri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. „Noul scenariu al prognozei evidentiaza o crestere…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, la Antena 3, ca marti se va intalni cu producatorii de medicamente iar in cazul in care nu va ajunge la un consens cu acestia privind imunoglobulinele, va fi declansat mecanismul de protectie civila."Am avut o intalnire pe problema imunoglobulinelor,…

- O serie de reguli stabilite la nivel european vin sa previna suprapunerea dreptului la beneficiile de asistenta sociala pentru sustinerea copilului si familiei, și trateaza prevenirea situatiilor in care parintii primesc drepturi in aceeasi perioada de timp, din partea mai multor state membre,…

- Compania petroliera Chevron va plati Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) suma de 73.450.000 de dolari, in urma rezilierii a trei acorduri petroliere de concesiune fara respectarea obligatiilor financiare prevazute de Legea petrolului, informeaza Guvernul, intr-un comunicat transmis…

- Compania petroliera Chevron va plati Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM), Romania, suma de 73.450.000 USD, in urma rezilierii a trei acorduri petroliere de concesiune, fara respectarea obligațiilor financiare prevazute de Legea petrolului.

- Gheorghe Chindris a fost ales de consiliul de administratie al Cupru Min Abrud, societatea care exploateaza zacamantul de la Rosia Poieni, unde se afla 60 la suta din rezervele de cupru ale Romaniei, in functia de director general interimar al societatii, in urma depunerii mandatului de catre Nicolae…

- Primarul din Piatra Neamț a inaugurat trei toalete la o școala gimnaziala din oraș. La evenimentul organizat cu mare fast de edil au participat și oficiali din cadrul Consiliului Local și din cadrul Inspectoratului Școlar Neamț. Dragoș Chitic, primarul din Piatra Neamț, a facut mai multe fotografii…

- Direcția Naționala Anticorupție susține, in ordonanța prin care s-a dispus urmarirea penala a liderului PSD Neamț, Ionel Arsene, ca jurnalistul Dan Turturica, fost redactor-șef al ziarului „Romania libera”, in prezent redactor-șef digi24.ro, ar fi intermediat o șpaga de la Gheorghe Ștefan. Banii…

- Protestatarii s-au adunat atat de o parte, cat si de cealalta a Pietei Universitatii, la fantana, dar si in fata Teatrului National. Protestatarii striga 'Justitie, nu coruptie' si 'Hotii'. De asemenea, unii dintre ei fluiera, sufla in vuvuzele si bat in tobe ori flutura steagul tricolor. Manifestantii…

- Nicolae Turdean, directorul general al Cupru Min Abrud, societatea care exploateaza zacamantul de la Rosia Poieni, unde se afla 60 la suta din rezervele de cupru ale Romaniei, a demisionat, cu toate ca in 2017 compania a avut o productie record, transmite corespondentul MEDIAFAX. Directorul…

- Romania a facut progrese modeste in combaterea coruptiei, sustine GRECO Foto: coe.int/greco. România a facut progrese extrem de limitate în aplicarea recomandarilor GRECO - Grupul Statelor împotriva Coruptiei - referitoare la prevenirea si combaterea coruptiei în rândul…

- Ultimul raport GRECO al Consiliului Europei releva faptul ca Romania a facut putine progrese in prevenirea coruptiei in privinta parlamentarilor, judecatorilor si procurorilor. In plus, GRECO considera de asemenea ca Romania nu a acordat inca o atentie corespunzatoare imbunatatirii activitatii Agentiei…

- Odata cu încheierea sarbatorilor de iarna, SA „Apa-Canal Chișinau” a reluat evacuarea namolului acumulat timp de un an la Stația de Epurare din Chișinau. Lucrarile au început pe 18 decembrie 2017, dar au fost stopate pe perioada sarbatorilor. Pâna în prezent,…

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) considera ca 2018 va fi anul exceselor functionarilor Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) asupra contribuabililor. Reprezentantii patronatului critica dur modificarile fiscale intrate in vigoare la…

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania considera ca 2018 va fi anul exceselor functionarilor Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) asupra contribuabililor pentru obtinerea premiilor prevazute de Ordonanta de Urgenta nr. 116 din 29 decembrie 2017. Acesta…

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, s-a intalnit astazi cu reprezentantul Asociației Transplantaților din Romania, Gheorghe Tache, pentru a discuta despre problemele cu care se confrunta pacienții pre și post transplant, potrivit unui comunicat al Guvernului. Citeste si: Claudiu Manda, replica…

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) considera ca 2018 va fi anul exceselor functionarilor Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) asupra contribuabililor pentru obtinerea premiilor prevazute de Ordonanta de Urgenta nr. 116 publicata in Monitorul…

- EURES Romania dispune de 150 de locuri de munca sezoniera in domeniul agricol in Spania, 100 de posturi pentru femei si 50 pentru barbati, salariul oferit fiind de aproape 6 euro/ora, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). 0 0 0 0 0 0

- Profesori din Romania sunt platiti cu mult mai putini bani decat secretarele sau soferii din primarii iar cu o asemenea pozitionare in grilele de salarizare a celor care pregatesc viitoarea forta de munca sansele sa ajungem in randul tarilor cu nivel de trai ridicat tind catre zero, atrag atentia reprezentantii…

- Chimcomplex, noul proprietar al Oltchim, va pastra angajatii si salariile celor care lucrau pana acum la instalatiile de pe platforma din Ramnicu Valcea si are in plan sa relanseze productia de PVC, material care nu se mai fabrica in Romania, a declarat, pentru AGERPRES, presedintele Consiliului…

- Noi schimbari la varful Companiei Nationale Loteria Romana CNLR . Ultimele modificari ce au fost operate in Consiliul de Administratie CA al societatii sunt inlocuirea lui Valentin Mavrodin si a lui Ciprian Badea cu Stefan Nanu, director in cadrul Ministerului Finantelor Publice MFP si, respectiv, Alina…

- O mare parte dintre locuitorii județului Prahova beau apa sfințita direct de la robinet. Se intampla dupa ce a avut loc o slujba la Stația de Tratare a Apei de pe lacul Paltinu. Credincioșii care nu au ajuns la biserica sa ia agheasma, pot umple acum sticlele direct de la reteaua publica de alimentare.…

- "Contestarea in instanta din partea Fondului Proprietatea fusese depusa la Tribunalul Bucuresti, atat pe cale de ordonanta presedintiala, cat si pe cale de proces civil. La data de 23 noiembrie 2017, Tribunalul Bucuresti a dat castig de cauza Postei Romane, in prima instanta, prin respingerea ca…

- Guvernatorul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (RBDD), Malin Musetescu, a criticat conducerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura (ANPA) din cauza politicii duse de la infiintare care nu a inclus actiuni de repopulare a luciilor de apa, ci doar investitii in mijloacele de capturare…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, s-a intalnit, luni, cu noua sefa a Biroului Bancii Mondiale la Bucuresti, Tatiana Proskuryakova, a informat MAE printr-un comunicat de presa remis AGERPRES. Conform sursei citate, Proskuryakova a fost acreditata, din iulie 2017, country manager…

- Banca centrala ar putea majora rata de dobanda de referinta la 2%, pe fondul intensificarii presiunilor inflationiste, a evolutiei economiei la un ritm peste potential si a acumularii de riscuri la adresa stabilitatii financiare, estimeaza Andrei Radulescu, senior economist la Banca Transilvania.…

- Medicul Mihai Lucan, la control judiciar. Urologul s-a prezentat, vineri dimineața, la secția 17 Poliție ca urmare a masurilor dispuse de instanța prin controlul judiciar. La ieșire, Mihai Lucan a spus ca Romania este o tara careia nu ii plac miturile. Solicitat de jurnaliști sa comenteze faptul ca…

- Angajații Fiscului vor putea fi premiați din banii colectați din amenzi și prejudiciile recuperate, potrivit unui proiect de ordonanța de urgența al Ministerului Finanțelor, citat de catre Pro TV . Mai exact, funcționarii Fiscului vor putea incasa 15% din totalul amenzilor sau sumelor recuperate din…

- O tanara a fost omorata la metrou, la stația Dristor, marți seara de catre o femeie, Magdalena Șerban, din Craiova. Agresoarea incercase același lucru cu cateva ore mai devreme, la o alta stație, Costin Georgian. Tatal tinerei care a reusit sa se salveze in statia Costin Georgian a vorbit la Romania…

- Fondul Proprietatea (FP) a propus declararea insolventei Postei Romane, insa Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI) nu este de acord si acuza obstructionarea capitalizarii companiei de stat de catre actionarul minoritar. Potrivit sursei citate, in cursul zilei de miercuri,…

- Liderii USR au criticat, luni, decizia de a convoca sedinta de plen imediat upa sedinta solemna in care va fi omagiat Regele Mihai, pentru a supune la vot statutul magistratilor si modificarea legii ANI, sustinand ca este incepul incepul sfasitului democratiei in Romania ”A inceput sfarsitul…

- Peste 19.000 de locuri de munca vacante sunt disponibile, cele mai multe in Bucuresti, Arad, Prahova si Sibiu, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Cei mai multi angajatori cauta agenti de securitate si muncitori necalificati in industria confectiilor.Potrivit…