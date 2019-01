Motivul pentru care prințul consort Philip, implicat intr-un accident rutier pe 17 ianuarie, nu purta centura de siguranța este legat de o regula care ii privește pe membrii familiei regale, a explicat un fost agent de securitate care a lucrat pentru Coroana britanica, potrivit voici.fr, conform Mediafax.

Simon Morgan spune ca, in anumite momente, membrilor familiei regale le este recomandat sa nu poarte centura de siguranța. Acesta a explicat ca, in cazul in care apar urgențe, dispozitivul se poate bloca.

"O persoana care poarta centura de siguranța ar intampina mai multe greutați…