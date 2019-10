Stiri pe aceeasi tema

- Dintre 100.000 prostituate din Italia, 55% sunt romance, iar 37% dintre acestea sunt minore, arata un studiu de caz realizat in ceea ce privește rețelele de prostituție organizate pe teritoriul Italiei.

- Mihai Gadea si o echipa de jurnalisti de la Antena 3 au mers in Italia, pe urmele lui Gheorghe Dinca. Acolo au aflat unele pareri foarte interesante despre cazul de la Caracal si despre adevarata implicare a lui Dinca.

- Selectionata de rugby a Irlandei a invins cu scorul de 29-10 reprezentativa Italiei, sambata la Dublin, intr-un meci de pregatire in vederea Cupei Mondiale care va avea loc in aceasta toamna in Japonia, potrivit Agerpres. Irlandezii, car au utilizat un XV experimental in acest joc, au inscris cinci…

- Mihai Gadea a prezentat la „Sinteza Zilei” un interviu cu unul dintre șefii fiicei monstrului din Caracal și in care sunt oferite detalii despre cum a plecat aceasta in Italia.Daniela Dinca a facut facultatea de Farmacie și unul dintre profesorii de la facultate, prof. dr. Alexandru Lazau, a…

- Mihai Gadea a prezentat duminica seara, la „Sinteza zilei”, un interviu exploziv despre monstrul Gheorghe Dinca și rețeaua din Italia. O victima cu identitatea protejata a rupt tacerea.„Am mers la munca in 2010. Era Mihai și o femeie Elena. La unele le gasea de munca, pe altele le dadea pe…

- Nationala de baschet masculin a Romaniei a fost invinsa, marti seara, de reprezentativa Italiei, cu scorul de 88-60 (44-32), in primul meci de la Trentino Basket Cup, turneu de pregatire inaintea meciurilor oficiale din precalificarile Eurobasket2021, potrivit news.ro.In primul meci al zilei,…

- Maramureseanul Bogdan Andrei Boncea a plecat sa stranga bani in Italia, pentru a-si termina casa. Dar a murit la munca, intr-un accident teribil. Tanarul de 30 de ani a murit luni, la aproape o luna de cand sosise din Romania, la munca pe terenurile agricole din zona. Bogdan conducea un utilaj agricol…