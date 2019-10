Prostituatele de la periferia Bârladului, sãltate de Politia Localã! (FOTO) AMENDATE… Sapte femei cu varste intre 19 si 44 de ani, care practicau cea mai veche meserie din lume – prostitutia, au fost amendate de politistii locali barladeni. Acestia au iesit la „vanatoare” de prostituate, deoarece mai multi cetateni au fost vigilenti si au semnalat ca in zonele de la intrarea si iesirea din Barlad [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

