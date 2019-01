Stiri pe aceeasi tema

- 13 persoane care formau o retea internationala de prostitutie au fost arestate in Taranto, provincia Puglia din Italia. Din reteaua respectiva, care exploata inclusiv romance, facea parte si un preot respectat din zona, care ulterior a fost arestat la domiciliu.

- „Ambasadorii nostri trebuie sa aiba si ei acolo totusi un mandat. Un an de zile cam tu ce ai facut pentru Romania, in afara ca ii aranjezi lui Iohannis niste vizite, sa viziteze niste ruine din Italia. Eu la Congres am cerut asta public domnului Melescanu. Sa ceara ambasadorilor sau sa prezinte o analiza…

- In Ungaria, aproape toate gospodariile sunt legate de reteaua de distributie a gazului natural, la fel si in Olanda, in timp ce in Italia rata este de circa 78%, iar in Cehia de 54%, arata estimarile ZF facute pe baza informatiilor disponibile.

- Romanii rezidenti in Italia prefera sa lase masinile in parcari, pana vor gasi soluții pentru a le aduce in Romania sau a le reinmatricula in peninsula. Nici una dintre ele ușoara din punct de vedere economic. Inainte de modificarea Codului Rutier, transportatorii cereau intre 300 și 500 de euro, pentru…

- 12:50 ROMANIA U17 va intalni in turul de elita Italia, Austria și Turcia, cu mențiunea ca se califica DOUA echipe la turneul final, nu una singura ca la U19. 12:15 ROMANIA U19 va intalni in turul de elita Irlanda, Rusia și Azerbaijan, unele dintre cele mai ușoare adversare posibile in turul de elita.…

- Poliția spaniola a anunțat ca a destructurat o rețea de traficanți de ființe umane, care aducea in Spania romani, deseori cu dizabilitați, pe care ii puneau la cerșit pe strazile din Santiago de Compostela. Cerșetorii erau deghizați in mimi sau in statui umane. In prezent, trei oameni sunt suspectați…