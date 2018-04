Stiri pe aceeasi tema

- Cu cateva luni inainte de caderea regimului, s-a intamplat un lucru neobișnuit, scrie a1.ro. Relaxat probabil dupa ce Romania reușise sa-și achite intreaga datorie externa, Nicolae Ceaușescu ține un discurs care avea sa ramana in istoria ante-decembrista ca fiind singurul in care dictatorul a facut…

- Directorul unei companii de transport persoane a avut parte de o „surpriza” neplacuta. Acesta și-a pus mainile in cap dupa ce a vazut dezastrul lasat de o clasa de elevi care inchiriase autocarul pentru activitați in programul „Școala altfel”. Imaginea cu gunoaiele lasate in autocare de elevii care…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul ministrului delegat pentru Afaceri Europene, a lansat un nou clip informativ referitor la implicatiile procesului Brexit asupra romanilor din Marea Britanie. Actiunea face parte din cadrul amplei campanii de consultari publice "Romania in contextul retragerii…

- Guvernul Romaniei si-a fixat printre prioritatile perioadei urmatoare necesitatea reformarii satului romanesc. Sa nu uitam ca, din cele 3.219 unitati administrativ-teritoriale din Romania, nu mai putin de 2.858 sunt comune. Totodata, populatia comunelor reprezinta circa 9,6 milioane, adica 45% din totalul…

- Guvernul condamna cu fermitate atentatul terorist din localitatea Trebes, din sudul Frantei, si isi exprima intreaga "compasiune si solidaritate" cu poporul francez. "Guvernul Romaniei condamna cu fermitate atentatul terorist din localitatea Trebes, din sudul Frantei. Romania este alaturi de Franta…

- Guvernul Romaniei condamna, intr-un mesaj postat pe pagina oficiala de Facebook, atentatul terorist din localitatea Trebes din sudul Frantei si transmite ”intreaga compasiune si solidaritate” cu poporul francez si familiile victimelor. Potrivit unui bilant oficial provizoriu cel putin doua persoane…

- Romania se afla dupa Bulgaria in topul listei cu cele mai mici compensatii ale angajatilor pe ora lucrata in 2017, putin peste 5 euro. La polul opus se afla Luxemburg, Danemarca si Belgia, tari unde angajatii au castigat intre 37 si 43 de euro pe ora, arata un studiu publicat joi de Eurostat.

- Foreign Minister Teodor Melescanu said on Thursday he has begun assessing Romania's ambassadors, adding that he has received all the requested documents and that he will make a "quantitative and qualitative" assessment. Asked if the assessment of ambassadors has started, as requested by Speaker…

- Aud ca dl Cristian Preda, europarlamentar roman, urmeaza sa fie certat de membrii Consiliului de Onoare al Ordinului „Steaua Romaniei“ (Gabriela Firea, Ecaterina Andronescu, Mircea Geoana etc.) pentru „defaimarea tarii“.

- Iubita lui Liviu Dragnea, Irina Tanase, s-a straduit si ea, dupa puterile ei, sa sustina luptele politice duse de „Daddy”. La scurt timp dupa alegerile parlamentare ea a postat pe Facebook invective la adresa lui Klaus Iohannis. Dupa ce Klaus Iohannis a refuzat propunerea lui Liviu Dragnea ca Sevil…

- Consiliul Local al municipiului Lugoj, județul Timiș, a votat joi o Declarație de Reunire, prin intermediul careia își exprima solidaritatea cu autoritațile locale din Republica Moldova care au votat pentru Unirea cu România și îndeamna unitațile administrativ-teritoriale de pe…

- Introducerea pe piața naționala, incepand cu 1 iulie anul acesta, și comercializarea, de la 1 ianuarie 2019, a pungilor de transport din plastic subțire și foarte subțire cu maner vor fi interzise. Este decizia finala de astazi a Parlamentului.

- Sambata, 17 martie a.c., ora 13.30, va avea loc la Sala de lectura a Bibliotecii Bucovinei intalnirea dintre conducerea Filialei Iași a Uniunii Scriitorilor din Romania și membrii Reprezentanței Suceava a aceluiași for. Va fi prezent inclusiv președintele Filialei Iași a USR, Cassian Maria ...

- Laura Codruta Kovesi, Eduard Hellvig si Florian Coldea au fost audiati, in urma cu doua saptamani, in dosarul Black Cube. SRI a confirmat prin vocea purtatorului de cuvant ca Eduard Hellvig a fost audiat la DIICOT, potrivit Romania TV.Domnul director al Serviciului Roman de Informatii, Eduard Hellvig,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit astazi, 14 martie, la Palatul Victoria, pe Osman Koray Ertaș, ambasadorul Republicii Turcia in Romania, intr-o vizita de curtoazie. Tema centrala a discuțiilor dintre cei doi oficiali a constituit-o relația bilaterala dintre Romania și Turcia, in 2018 implinindu-se…

- Mama celor doi copii rapiți luni de catre tatal grec și gasiți cateva ore mai tarziu in apropierea Ambasadei Greciei la București se ferește sa vorbeasca prea mult despre relația cu cel caruia i-a daruit doi copii. Apropiații spun insa ca de cand a plecat din Grecia femeia nu a mai putut comunica cu…

- Imprimeria Bancii Naționale a Romaniei a finalizat o licitație pentru un serviciu de acordare credit in vederea finanțarii unor obiective de investitii, respectiv achiziționarea de mașini de tiparit și a unui sistem de fabricare a formelor de tipar, in valoare de maxim 16.000.000 euro.

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, a lansat un semnal de alarma cu privire la recuperarea prejudiciilor, facand trimitere la activitatea ANABI. Potrivit lui Kovesi, Romania are de recuperat un miliard de euro „numai din investigațiile DNA”.„(...) Daca in anii trecuți vorbeam de hotarari definitive…

- Semnele unei noi bule imobiliare sunt tot mai clare. Cererea de imprumuturi pentru locuinte a crescut numai in ianuarie si februarie cu 50% fata de aceeasi perioada a anului trecut. În ceea ce priveşte costurile, luna februarie a adus scumpiri în cazul celor cu dobândă fixă,…

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a lansat o serie de mesaje considerate abominabile de catre deputatul PSD, Liviu Pleșoiuanu. Acesta ii transmite lui Timmermans ca nu ii permite sa-și bata joc de presa și democrația din Romania, o țara la fel de europeana ca restul țarilor…

- Lipsa unei evaluari riguroase si a unui proces de due diligence efectuat de investitorii potentiali genereaza o volatilitate extrema a pietei ICO, se arata intr-un nou studiu publicat de EY. Studiul constata ca, in unele cazuri, investitorii ICO contribuie cu capital intr-un ritm mediu de peste 300.000…

- Autoritatile regionale de la Comrat îsi propun sa-i învinga pe unionistii din Republica Moldova. Adeptii „statalitatii” din Gagauzia s-au întrunit sâmbata, 24 februarie, în satul Tomai, în cadrul unui consiliu convocat de baskanul…

- The Humans va reprezenta Romania la Eurovision, cu piesa “Goodbye”. Trupa a caștigat finala Selectiei Nationale ce a avut loc la Sala Polivalenta din Bucuresti. The Humans au castigat finala selectiei nationale Eurovision 2018, dupa votul telespectatorilor, cu piesa “Goodbye”, si vor reprezenta Romania…

- Este o agenda formata dintr-o lunga, foarte lunga de subiecte care nu au fost supuse atentiei opiniei publice de la noi, cu toate ca ele sunt considerate strategice si prioritare pentru dezvoltare economiilor nationale si evolutia societatilor din Europa.

- Romania nu a inceput in 1 decembrie 1918, odata cu unirea cu Transilvania, o spune cat se poate de clar istoricul Lucian Boia, caruia i se pare o nedreptate trecerea in registrul mic a momentului 1859, Unirea Principatelor. De altfel, il exaspereaza folosirea sintagmei "Mica unire" si vede in ea o permanentizare…

- Au trecut 7 ani de la decesul cantareței Madalina Manole. In tot acest timp, s-a spus ca a fost vorba despre o sinucidere, insa parinții și fratele vedetei nu au incetat sa spuna ca Madalina a fost ucisa. Chiar daca in cei 7 ani nimeni nu i-a crezut și nu au avut dovezi, se pare ca acum s-a dat verdictul:…

- Presedintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag, Gunther Krichbaum, ii cere presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, printr-o scrisoare, sa nu suspende aplicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) pentru Romania.

- Semifinala Eurovision din Sighișoara se va desfasura in cea mai mica sala in care s-a organizat evenimentul pana acum in Romania, insa "pe sticla" va arata mult mai mare decat a aparut show-ul de la semifinala de saptamana trecuta, din Salina Turda.

- E prima data cand Țagoi de la Clejani urca pe scena nu doar ca lautar, ci și ca povestitor, iar cantareata cu cele mai mari vanzari din istoria muzicala a Portugaliei, Mariza, revine in Romania cu un concert care va avea loc sambata, 17 februarie, la Sala Palatului.

- Sorin Raducanu, unul dintre candidații la președinția FRF, a avut o reacție dura la adresa lui Ionuț Lupescu, dupa ce acesta a anunțat ca va participa la alegerile din 18 aprilie. (Detalii aici) "Sa fie sanatos, dar va face același lucru ca toți ceilalți: va fura poporul cu cluburile, primariile și…

- Jurnalistii de la Hotnews publica un articol preluat din presa americana despre o posibila legatura intre vizita lui Dragnea la Trump si contractele militare . „Publicatia americana McClatchydc.com publica o ampla investigatie despre afacerile lobbystului american Elliot Broidy si sugereaza ca invitarea…

- Liviu Dragnea si Sorin Grindeanu au fost invitati la ceremonia de investire a lui Donald Trump de un milionar american care era interesat sa faca afaceri cu statul roman, informeaza presa americana. Cel care a semnat invitatia celor doi romani la Washington este Elliot Broidy, un cunoscut…

- Parcul Natural Gradiștea Muncelului – Cioclovina, unul din cele 22 de parcuri naționale și naturale administrate de Regia Naționala a Padurilor – Romsilva, are o suprafața de peste 38.000 de hectare, din care peste 26.500 de hectare sunt paduri. Parcul este situat in vestul țarii, pe raza județului…

- "Capii Sistemului au fost Maior, Coldea, care au in continuare influenta... Maior e ambasador in SUA, dl. Coldea preda lectii despre rolul institutiilor de intelligence in stat. Daca asta e rolul pe care il preda, atunci e clar ca studentii lui Coldea sunt vaccinati impropriu. Stimabila conducatoare…

- Iata postarea lui Mircea Draghici: ”Daca dam la o parte interpretarile partizane privind declarațiile recente ale președintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, despre justiția din Romania, rostite la Bruxelles in contextul intalnirii cu președintele Klaus Iohannis, concluzia certa…

- A trecut o luna de cand Simona Halep a ramas fara sponsor tehnic, dupa ce si-a incheiat colaborarea cu Adidas. „Adevarul“ a vorbit cu specialisti in marketing sportiv pentru a afla motivele acestei situatii bizare.

- Laura Toporascu Inceputul acestui an vine cu mai puține oportunitați de angajare peste hotare, in țari unde munca este respectata și remunerata așa cum se cuvine. Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vaslui ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 662 de joburi vacante, cele…

- Daca legile Justiției raman așa cum au fost votate de Parlament, discuțiile despre MCV și aderarea la Schengen se vor pune in alți termeni, a declarat șeful Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, miercuri, in urma unei intalniri cu Klaus Iohannis. "Daca legile Justitiei raman asa cum au fost votate…

- Liderul PMP, Traian Basescu, considera ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, si secretarul general adjunct al social-democratilor, Codrin Stefanescu, "sfideaza poporul si realitatea politica" cand afirma ca din viitorul Guvern pot face parte "penali", Basescu apreciind ca "imaginea tarii este data…

- Ultimele proteste fata de modificarea legilor justitiei si codurilor penale din Romania au stimulat la maximum imaginatia unei surse de informare rusesti care se prezinta drept antiglobalista, in stilul politicii actuale a Kremlinului. Reflectarea lor este halucinanta.

- Munca de voluntar nu este ușoara, dar poate aduce numeroase avantaje societații. Iar in situațiile in care aceasta activitate contribuie la salvarea vieților aflate in pericol, ea devine extrem de utila, acoperind deficitul de locuri de munca de care dispune sistemul medical in Romania. Bianca Mușat,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca Romania trebuie sa se mentina ca pilon de stabilitate si predictibilitate, punctand ca trebuie continuata intarirea statului de drept. "Spuneam la intalnirea noastra de anul trecut, in contextul politic intern de atunci, ca din punct de…

- Victor Ponta lanseaza un atac fara precedent la adresa liderului PSD. Fostul premier considera ca Liviu Dragnea s-a razbunat pe el, jignindu-i inteligența.Victor Ponta, despre Tariceanu: 'O persoana pe care o apreciez și de la care am avut mereu de invațat' ”S-a razbunat pe mine. S-a…

- Nicolae Beg, primarul comunei Marga, președinte interimar al Filialei Județene Caraș-Severin a Asociației Comunelor din Romania, a dialogat cu Reper 24 pe marginea actualei crize politice din randul liderilor PSD, o criza care ar putea conduce la o noua destabilizare a executivului Romaniei. Conflictul…

- Presedintele executiv al PMP, deputatul Eugen Tomac, se implica in scandalul din PSD si lanseaza un atac dur la adresa Guvernului. "Datoria externa a Romaniei, direct proportionala cu luptele din PSD", scrie politicianul, pe Facebook. Deputatul ii acuza pe social-democrati ca au scapat fraiele guvernarii,…

- Viktor Orban, premierul Ungariei, e cunoscut drept un fan infocat al celor de la Sepsi Sf. Gheorghe. Șeful de la Budapesta a facut de curand o dezvaluire neașteptata.Oficialul maghiarilor a marturisit intr-un interviu acordat celor de la The Guardian ca va finanța mai multe academii de fotbal…

- Ambasadoarea Olandei la Bucuresti, Stella Ronner Grubacic, si-apetrecut revelionul cu familia la un hotel la munte, iar petrecerea de revelion a fost organizata de hotel, la fel si aranjarea invitatilor la mese. "Masa de revelion a fost organizata de hotelul la care dna Ronner era cazata,…

- Angajații unui restaurant din județul Argeș au gasit o geanta în care se erau peste 16.000 de euro și au predat-o Poliției, oamenii legii reușind, dupa mai multe ore, sa gaseasca persoana care o uitase și care era în stare de șoc. Potrivit purtatorului de cuvânt al Poliției Argeș,…

