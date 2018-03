ProSport | Motivul pentru care procurorii DNA au descins la FRF: "Sunt probleme mai vechi ale lui Mircea Sandu"

Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Lupescu, principalul contracandidat al lui Burleanu la șefia FRF, a oferit o prima reacție dupa ce DNA a descins astazi la Casa Fotbalului. Procurorii DNA au descins astazi la sediul Federației Romane de Fotbal. DNA vizeaza presupusele contracte cu dedicație ale lui Ionuț Lupescu din perioada…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) au vizitat, miercuri, sediul Federatiei Romane de Fotbal, de unde au ridicat mai multe documente, in special contracte comerciale incheiate in perioada 2006-2010, au declarat, pentru AGERPRES, surse din cadrul FRF. "Azi au venit la Casa Fotbalului reprezentanti…

- Cu 36 de zile inainte de alegerile pentru sefia Federatiei Romane de Fotbal (FRF), actuala conducere de la „Casa Fotbalului“ a reusit un transfer impresionant: Mirel Radoi, adus in functia de director sportiv al nationalei sub 21 de ani.

- Razvan Burleanu a publicat un nou episod din serialul "Sa spunem adevarul", iar acest lucru s-a intamplat in momentul in care Ionut Lupescu intervenise prin telefon in emisiunea ProSport LIVE. "Kaiserul" a dezvaluit ca productia actualului presedinte al FRF va avea 12 episoade. Producatorii seriei…

- Lupta pentru sefia Federatiei Romane de Fotbal se ascute pe zi ce trece, tinand cont ca pana la scrutinul din 18 aprilie nu a mai ramas mult timp. Cu cele mai mari sanse la victorie sunt creditati actualul sef de la Casa Fotbalului, Razvan Burleanu, si Ionut Lupescu, reprezentantul Generatiei de ...

- Razvan Burleanu, președintele FRF, a publicat aseara un articol in care il acuza direct pe Mircea Sandu ca "ar fi sifonat banii Federației Romane de Fotbal" prin atribuirea unor contracte firmelor care aparțineau unor apropiați ai fostului șef de la Casa Fotbalului. Mircea Sandu a reacționat pentru…

- Cu o luna inainte de alegeri, Razvan Burleanu,a publicat un articol in care il acuza direct pe Mircea Sandu ca s-ar fi folosit de banii Federației Romane de Fotbal pentru a atribui contracte unor firme apropiate. Ștefan Chițu patronul hotelului Carpatin din Campina, la care Mircea Sandu este acționar…

- Razvan Burleanu, actualul președinte al Federației Romane de Fotbal, și-a dezvaluit planurile sale de viitor in cazul in care nu va obține un nou mandat la Casa Fotbalului. "Am facut o adevarata reforma in fotbalul romanesc și sunt foarte apreciat. Din acest motiv, sunt și invitat in strainatate sa…

- Ionuț Lupescu, candidat la șefia Federației Romane de Fotbal (FRF), a ținut sa se distanțeze public de Mircea Sandu și de alte trei persoane din fosta și actuala conducere a forului fotbalistic național. “Kassai (n.r. – Adalbert Kassai, fostul secretar general al FRF in perioada șefiei lui Mircea Sandu),…

- Florin Raducioiu i-a raspuns lui Razvan Burleanu, care a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca fostii mari fotbalisti, care au fost prezenti la lansarea candidaturii lui Ionut Lupescu la presedintia FRF, il sustin pe acesta pentru a obtine locuri de munca. „Raspunsul meu pentru Razvan Burleanu!…

- Ionuț Lupescu (49 de ani) și-a lansat luni candidatura pentru președinția Federației Romane de Fotbal, intr-un cadru fastuos, la care au fost prezente și nume grele din fotbalul romanesc, dupa care a trecut direct la ”lupta la baioneta”. Fostul oficial UEFA vrea sa aiba langa el cea mai buna echipa,…

- Ionut Lupescu, care a ocupat pana de curand functia de director al Comisiei Tehnice a UEFA, si-a lansat oficial, luni, candidatura la alegerile pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal.

- Bogdan Stancu, legitimat la Bursaspor, a trimis un mail pe adresa Federației Romane de Fotbal in care anunța retragerea din naționala. Bogdan Stancu ramane in Turcia, dar schimba clubul Atacantul l-ar fi anunțat pe selecționerul Cosmin Contra inca din ianuarie, cand staff-ul naționalei…

- Fostul conducator al LPF, Dumitru Dragomir, a oferit un scenariu incredibil. La alegerile pentru sefia Federatiei Romane de Fotbal, acolo unde Ionut Lupescu si actualul presedinte de la Casa Fotbalului, Razvan Burleanu, sunt vazuti ca favoriti, exista si un "arbitru". E Marcel Puscas, cel care,…

- Ionuț Lupescu a dezvaluit ce reacții a starnit la UEFA vestea candidaturii sale: ”Mi-au zis ca sunt nebun”. Alegerile pentru președinția Federației Romane de Fotbal sunt programate pe 18 aprilie și, pana acum, oficial, și-au anunțat candidatura Razvan Burleanu, Ionuț Lupescu , Marcel Pușcaș, Victoraș…

- Propunerea lui Gigi Becali: Hagi, președinte la FRF. Finanțatorul FCSB nu concepe ca Razvan Burleanu sa caștige inca un mandat și il indeamna pe Gica Hagi sa candideze la alegerile din 18 aprilie, in condițiile in care Generația de Aur așteapta inca un raspuns de la Ionuț Lupescu. „Cand a zis Gica Popescu…

- Razboiul dintre actualul presedinte al Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, si fostul sef al FRF, Mircea Sandu, ajuns in fata judecatorilor, s-a incheiat cu un fel de... remiza. Asta pentru ca magistratii care au inchis definitiv dosarul au hotarat ca... ambii sunt vinovati de insultele pe…

- Mircea Sandu, fostul președinte al Federației Romane de Fotbal, l-a ironizat pe Razvan Burleanu pentru declarațiile in care se vede deja caștigator al unui nou mandat la șefia FRF. "Au intrat in criza baietii cand au vazut ca vine Lupescu. Sa numere bine, sa nu depaseasca numarul membrilor.Eu cred ca…

- Alegerile pentru șefia FRF vor avea loc pe 18 aprilie. Un candidat a confirmat deja participarea. Comitetul Executiv al Federației Romane de Fotbal a decis, vineri, ca alegerile pentru președinția FRF sa aiba loc la data de 18 aprilie 2018. Printre cei care și-au anunțat intenția de a-l detrona pe președintele…

- Dupa ce recent a declarat ca Razvan Burleanu, actualul presedinte al Federatiei Romane de Fotbal (FRF) se fae vinovat pentru situatia in care se afla fotbalul romanesc, Mircea Sandu a iesit din nou la atac. Fostul sef al FRF a spus ca oricare dintre posibilii candidati la functia de presdedinte al FRF,…

- Mircea Sandu considera ca e momentul potrivit ca Hagi sa semneze un angajament cu o echipa din strainatate: "Din punctul meu de vedere Hagi trebuie sa plece. El in Romania nu poate sa obtina mai mult decat a obtinut acum, vorbesc de club, ca antrenor de club, a iesit campion. E momentul in care el…