Stiri pe aceeasi tema

- Academia Militara a Fortelor Armate Alexandru cel Bun anunta concurs de admitere pentru anul de studii 2019-2020. Potrivit comandantului AMFA, colonel Sergiu Plop, dosarele de inscriere la concursul de admitere, care va demara la 22 iulie curent, pot fi depuse la Centrele militar

- Complianța terapeutica reprezinta acordul, aderarea sau conformarea comportamentala a clientului (modul in care respecta indicațiile de modificare a stilului de viața) la mijloacele terapeutice recomandate de terapeut (coach, psihoterapeut, consilier dezvoltare personala, medic, kinetoterapeut s.a.).…

- Complianța terapeutica reprezinta acordul, aderarea sau conformarea comportamentala a clientului (modul in care respecta indicațiile de modificare a stilului de viața) la mijloacele terapeutice recomandate de terapeut (coach, psihoterapeut, consilier dezvoltare personala, medic, kinetoterapeut s.a.).…

- Agentia Nationala a Functionarilor Publici organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de conducere vacante de arhitect sef al comunei Cogealac, judetul Constanta.Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei…

- Este un fapt constatat ca „Bursele” de job-uri sunt cele mai la indemana si cele mai profitabile metode de angajare. Aceasta este concluzia la care a ajuns Bekesi Csaba, directorul executiv al AJOFM Bihor. La o luna de la incheierea „Bursei generale a locurilor de munca”, in judetul Bihor au…

- N.Dumitrescu Desi, statistic, rata somajului in Prahova – de 2,4% – este sub nivelul inregistrat la nivel national- 3,8% – situatia fiind valabila inclusiv la sfarsitul lunii martie a.c., in continuare in judet este criza acuta de forta de munca, atat in cazul celor cu studii superioare, cat si al muncitorilor…

- Spitalul Orasenesc „Sf. Stefan” din Rovinari, județul Gorj organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a funcției contractuale vacante de registrator medical debutant studii medii (M) – fișier, din Ambulatoriul Integrat al spitalului. Candidații trebuie sa dețina studii…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), sunt disponibile 27.455 locuri de munca. La nivel national, cele mai multe locuri de munca sunt oferite pentru: agent de securitate (2.748) ,…