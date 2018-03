Propunerile pentru conducerea televiziunii publice, validate miercuri n plenul Parlamentului

Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele propuse pentru Consiliul de Administratie al SRTv vor validate miercuri in plenul Camerelor reunite ale Parlamentului, dupa ce marti au fost audiate si au primit aviz favorabil din partea Comisiilor reunite de cultura.Propunerile PSD pentru membrii titulari sunt - Doina Gradea (in…

- Noul Colegiu al Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) urmeaza sa fie validat miercuri de plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, dupa ce cu o zi inainte candidatii au primit aviz favorabil din partea Comisiilor juridice. Alexandra Toader a fost propusa…

- Propunerile pentru Consiliul de Administratie al Societații Române de Televiziune au primit marti aviz favorabil, din partea comisiilor parlamentare reunite de cultura, dupa audierea candidatilor, urmând ca votul final sa fie dat miercuri de plenul celor

- Comisiile de specialitate din Camera Deputatilor si Senat vor audia, marti, pe candidatii pentru locurile libere din Colegiul CNSAS si pentru noul Consiliu de Administratie al TVR. Plenul pentru votul final va fi miercuri.

- Presedintele Klaus Iohannis a ajuns luni la sediul Serviciului Roman de Informatii (SRI), unde participa la prezentarea bilantului institutiei pe anul 2017. Seful statului a fost intampinat de directorul SRI, Eduard Hellvig si nu a facut nicio declaratie la sosirea la eveniment.Citeste si:…

- Propunerile pentru Consiliul de Administratie al SRTV vor validate miercuri in plenul Camerelor reunite ale Parlamentului, au decis, luni, Birourile permanente reunite (BPR) ale Camerei Deputatilor si Senatului. Citeste si: Victor Ponta continua RAZBOIUL cu PSD! Atac DEVASTATOR: 'Politica…

- PSD a transmis Parlamentului ca ii propune pe Doina Gradea, Sorin Iliesiu, Smaranda Vornicu si Bogdan Ghitulescu pentru Consiliu de Administratie al Societatii Romane de Televiziune, potrivit unor surse parlamentare.

- Conducerea Parlamentului se va reuni, astazi, in cadrul Birourilor Permanente Reunite, in cadrul carora vor fi inaintate propunerile partidelor pentru Consiliul de Administrație al Televiziunii Naționale.Citește și: PSD anunța convocarea unui referendum: Cel mai probabil va avea loc in luna…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir, inițiator al proiectelor de lege privind plafonarea dobanzilor sau ”darea in plata” este in razboi cu BNR. Acesta a depus in Parlament un proiect de eliminare a imunitații membrilor Consiliului de Administrație al BNR. Parlamentarul spune ca este vorba despre acele articole…

- Sedinta Camerei Inferioare a Parlamentului a fost suspendata ca urmare a incidentului.Autoritatile au precizat ca individul, un barbat in varsta de 65 de ani, a fost transportat la spital, insa nu au fost furnizate date cu privire la starea acestuia.Potrivit politiei, individul…

- Birourile reunite ale celor doua Camere au aprobat, marti, stabilirea unui termen de doua saptamani pana la care pot fi facute propunerile nominale finale pentru Consiliul de administratie al Societatii Romane de Televiziune. "Am hotarat stabilirea unui termen de doua saptamani in care toate grupurile…

- Birourile permanente reunite al Camerei Deputatilor si Senatului discuta marti organizarea unei sedinte solemne a Parlamentului, la 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat luni ca aceasta sedinta solemna reprezinta una dintre temele…

- Prea multe știri incorecte, vehiculate de presa și de oameni politici, sunt pe piața romaneasca – și despre dobanzi și despre inflație, spune Adrian Vasilescu, consilierul și consultantul pe strategie al guvernatorului BNR, la dezbaterea stiricurate.ro. Chiar și in Comisia care vorbea despre o propunere…

- Senatul a adoptat miercuri o propunere legislativa de modificare a Legii 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice prin care se stabilesc limite de zgomot maxim admisibile in locuinte si in institutii publice si amenzi pentru…

- Banca Transilvania va derula in perioada 1 -23 martie un proces de rascumparare a 10 milioane de actiuni proprii, la un pret maxim de 3,5 lei/titlu. . Actiunile bancii au deschis sedinta de joi in scadere cu 0,61% ”Rascumpararea de actiuni BT (TLV), in conditiile legii si in cadrul limitelor…

- Elevii și preșcolarii din Dolj nu vor face cursuri nici in urmatoarele doua zile. Decizia a fost luata ca urmare a avertizarii meteo emise de Administrația Naționala de Meteorologie pentru regiunea Olteniei. „Avand in vedere avertizarea meteorologica emisa de Administrația Naționala de Meteorologie…

- Conducerea ISJ Olt a luat hotararea de a suspenda cursurile in școlile din județ, de ieri, de la ora 13.00. Decizia a fost adoptata in Consiliul de Administrație al ISJ Olt, luandu-se in calcul prognoza meteo, dar și experiența din ...

- Consiliul de administratie din cadrul societatii Logistic Park, cu sediul in municipiul Constanta, intrunit in sedina in data de 19.12.2017, in temeiul Legii 31 1990, republicata si modificata, precum si in baza actului constitutive, a decis:Prelungirea duratei mandatului directorilor Petras Viorel…

- Verificarea activitatii directorului SPP nu este de competenta unei comisii speciale, iar prin votul de marti se poate duce 'in derizoriu' unul dintre cele mai importante instrumente ale democratiei - controlul parlamentar - si se va continua 'tabloidizarea Parlamentului', a afirmat marti deputatul…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, este intr-un razboi permanent cu cei de la PNL, in plenul Parlamentului. In ședința comuna de astazi se discuta inființarea Comisiei parlamentare de ancheta a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea activitații Directorului Serviciului…

- Monica Ghiurco s-a situat in fruntea listei reprezentantilor angajatilor SRTV in Consiliul de Administratie al institutiei, obtinand 534 de voturi la alegerile desfasurate luni, potrivit unor surse din TVR. Votul a avut loc la sediul TVR din Bucuresti si la studiourile teritoriale TVR…

- Motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, depusa de peste 60 de parlamentari liberali va fi dezbatuta luni in plenul Camerei Deputatilor. Motiunea intitulata „Lia Olguta Vasilescu – Ministrul Minciunii si al Injustitiei Sociale”, semnata de 62 de…

- Președintele USR, Dan Barna, a vorbit la Turnu Severin despre campania „Fara penali in funcții publice”. El a aratat ca acest principiu exista in mai multe constitutii europene si este un principiu prin care legea incearca sa inlocuiasca un eventual deficit de morala educationala. Președintele USR,…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a respins numirea lui Grigore Chis la conducerea casei de brokeraj clujene BRK Financial Group (BRK), functie pe care acesta a mai detinut-o in perioada 2009-2015. “Consiliul de Administratie va adopta cat mai curand posibil o hotarare cu…

- Managerul sportiv Daniel Kotecz a fost ales in Consiliul de Administratie al Federatiei Romane de Handbal in cadrul alegerilor care s-au desfasurat la Bucuresti miercuri, 14 februarie. Este singurul reprezentant ales al Maramuresului desi la alegeri au mai candidati alti doi antrenori. Daniel Kotecz …

- Agentia Nationala de Integritate a constatat incalcarea regimului juridic al conflictului de interese in materie administrativa de catre medicul Mihai Lucan, fost medic sef sectie – Sectia Clinica Urologie II din cadrul Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca si fost membru in…

- Plenul reunit al Parlamentului va dezbate, luni, raportul Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009. Dupa dezbatere, parlamentarii vor vota o hotarare de aprobare a raportului, cu concluziile adoptate de comisie si propunerile formulate. „Parlamentul transmite prezenta…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca, vineri 9 februarie 2018, Consiliul de Administratie l-a desemnat pe Ion Gavrila director general interimar al companiei. Ion GAVRILA va coordona activitatea CFR SA, compania nationala care administreaza si gestioneaza infrastructura feroviara…

- Ministrul Justitiei a declarat, joi seara, ca, in luna februarie, va prezenta in Parlament un raport pe baza datelor primite de la Ministerul Public cu activitatea DNA, DIICOT si structurile din teritoriu. "Legea spune ca in luna februarie trebuie sa le primesc. Cum le-am primit, stabilesc cu presedintii…

- Dupa greva din toamna, sindicatul Transloc din OTL nu s-a mai impacat cu conducerea societații, și nici cu cea a Primariei Oradea. Joi, șefii sindicatului Transloc au convocat intalniri cu colegii lor, in depoul OTL. Noile nemulțumiri se leaga de plafonarea concediului de odihna la 25 de…

- Parlamentul a declansat marti procedurile pentru alegerea unui nou Consiliu de Administratie la Societatea Romana de Televiziune, iar institutiile abilitate au 15 zile la dispozitie pentru a face propuneri de membri. 'A fost declansata procedura parlamentara pentru alegerea unui nou Consiliu…

- Consiliul de Administratie al grupului francez de utilitati Engie a recomandat patru candidati pentru a prezida institutia, inclusiv directorul operational al Airbus, Fabrice Bregier, si directorul general al...

- Presedintele Asociatiei Elevilor din Constanta se intreaba ce doreste societatea romaneasca sa-i invete pe copii la scoala - sa dea dovada de civism, sesizand faptele ilegale sau “sa se complaca in mocirla nerespectarii legii?”.“Ministrul Educatiei a iesit cu nonsalanta public si a spus…

- Guvernul Romaniei trebuie sa guverneze in spirit european, dar in folosul poporului roman, a declarat, luni, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, in plenul Camerelor reunite ale Parlamentului. "Coalitia PSD-ALDE vine astazi in fata Parlamentului cu o echipa guvernamentala.…

- Premierul desemnnat, Viorica Vasilica Dancila, a prezentat Guvernul și programul de guvernare, în plenul Parlamentului. „Ma aflu astazi aici pentru a obține de la dumneavoastra votul de învestitura. Daca vom obține acest vot vom guverna cu mândrie și respect pentru…

- Ministrul propus pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. S-au inregistrat 15 voturi "pentru", 10 "impotriva" si doua abtineri.

- Victor Negrescu, propus ministru delegat pentru Afaceri Europene, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. S-au inregistrat 18 voturi ''pentru'' si 10 voturi ''impotriva''.

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Economiei, Danut Andrusca, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Danut Andrusca a fost validat cu 42 de voturi pentru, 18 impotriva si nicio abtinere.

- Societatea Aparegio, operatorul regional de apa și canal, va avea noi administratori. Printre cei care vor face parte din Consiliul de Administratie se numara Tiberiu Trotea, fost director al Complexului Energetic Rovinari, dar și Madalina Negrescu,...

- Conducerea SGU Ploiești a anunțat incetarea valabilitații permiselor de parcare eliberate pentru 2017, incepand de miercuri. "Urmare a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 108/05.12.201, privind creșterea eficienței serviciilor oferite de S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiești…

- Urmare a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 108/05.12.2017, privind creșterea eficienței serviciilor oferite de S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiești S.R.L, aducem la cunoștința opiniei publice faptul ca valabilitatea permiselor de parcare, eliberate in anul 2017, a incetat. Astfel, incepand…

- Serviciile municipale de profil ale Primariei Chișinau vor elabora, în termen de trei luni, un plan de acțiuni pentru creșterea gradului de accesibilitate a persoanelor cu dizabilitați în spațiile publice din oraș. O dispoziție în acest sens a fost semnata de Silvia Radu, primar…

- Opt persoane si-au depus candidatura pentru Consiliul de Administratie al societatii Aparegio, operatorul judetean de apa si canal. Pe lista se gaseste si Tiberiu Trotea, fost sef al Complexului Energetic Rovinari. Selectia noilor administratori de...

- Primaria municipiului Turda organizeaza concurs in data de 12 februarie 2018, orele 10,00 pentru ocuparea functiei publice vacante de șef serviciu, gradul II in cadrul Serviciului administrație publica locala. Read More...

- Noi schimbari la varful Companiei Nationale Loteria Romana CNLR . Ultimele modificari ce au fost operate in Consiliul de Administratie CA al societatii sunt inlocuirea lui Valentin Mavrodin si a lui Ciprian Badea cu Stefan Nanu, director in cadrul Ministerului Finantelor Publice MFP si, respectiv, Alina…

- Aerogara ieseana, care in ultimii ani a inregistrat cresteri de trafic impresionante, trece de cateva saptamani printr-o situatie incerta determinata de tensiunile dintre conducerea companiei si Consiliul de Administratie.

- In urma comunicatului de presa emis in urma cu doua zile de catre Consiliul de Administrație și conducerea executiva a S.C. Cupru Min S.A. Abrud prin care aceasta societate din subordinea Ministerului Economiei anunța rezultate preliminare remarcabile in 2017, mai multe explicații ale acestor reușite…

- Președintele Klaus Iohannis a lansat, de la ședința Consiliului Superior al Magistraturii, un atac la adresa președinților celor doua camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu. Persoanele cu probleme penale nu au ce cauta in fruntea statului, spune președintele.

- Ieri, 3 ianuarie 2018, Consiliul de Administrație și conducerea executiva a S.C. Cupru Min S.A. a dat publicitații un comunicat de presa in care anunța rezultate remarcabile obținute in 2017 de aceasta societate de stat aflata in subordinea Ministerului Economiei. „Compania Cupru Min SA a evaluat datele…

- Consiliul de Administratie al SC RAJA SA, prin presedintele CA, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AGOA in data de 31 ianuarie 2018, ora 11.00, in sala de sedinte, de la sediul regiei, cu sapte proiecte pe ordinea de zi. Printre acestea se afla aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli…