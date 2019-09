Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a revenit cu o solicitare adresata Ministrului Transporturilor, Alexandru Ravan Cuc, cu privire la luarea unor masuri in vederea fluidizarii și imbunatațirii siguranței circulației pe drumurile naționale din Județul Suceava. Concret, se solicita…

- Consilierul local PNL, Daniela Onița Ivașcu, receptiva la problemele parinților din Sighetu Marmației: „In fiecare cartier ar trebui sa fie amenajat un loc de joaca pentru copii” Consilierul local PNL, Daniela Onița Ivașcu a raspuns afirmativ la solicitarile parinților din Sighetu Marmației și la invitația…

- Grav accident rutier astazi, in jurul pranzului, pe strada Petru Poni din Iași, in care au fost implicate patru autoturisme. In urma impactului 3 persoane au necesitat ingrijiri medicale. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Poliție Iași, Ioana Bilea: „Astazi, in jurul orei 12,20, am…

- In zona Moara de Foc va fi amenajat un supermarket Lidl. Comisia de urbanism a avizat favorabil construirea centrului comercial. Planul urbanistic prevede amenajarea unei giratii pe soseaua Moara de Foc in dreptul strazii Canta. Dar cei de la DRDP Iasi au transmis astazi un comunicat, spunand ca nu…

- Primaria municipiului Campina anunța ca incepand de luni, 22 iulie 2019, pana sambata, 29 iulie, Strada Bobalna va fi inchisa traficului rutier de la intersecția cu Strada Vasile Lucaci, pana la intersecția cu Strada Muscelului. Se ia aceasta masura pentru efectuarea lucrarilor de reabilitare a carosabilului.…

- „Jucariile” favorite ale primarului Nicolae Robu, fantanile arteziene jucause, au de luni studiu de fezabilitate, studii obtinute la vot mult mai usor decat se asteptau multi. Acestea ar urma sa fie amplasate in cateva dintre intersectiile principale ale orasului, respectiv la iesirea din oras de pe…

- Mihai Liviu Gavril Mihai Liviu Gavril, consilier local PSD este numit martor de catre Roxana Liliana Andrei in dosarul sau de divorț cu Tudor Catalin Caciuc. Dosarul a fost inregistrat la finele anului trecut, insa nici in prezent nu s-a constatat divorțul. Asta pentru ca martorul propus in dosar nu…

- Traficul este complet paralizat luni dupa-amiaza la iesirea din Iasi prin Canta si Pacurari. Soferii parcurg distanta dintre Moara de Foc si rond in aproximativ 40 de minute. Unii dintre ei incearca sa ocoleasca pe stradutele adiacente, dar si pe acelea raman blocati. Revenim cu informatii.