- Presedintele Partidului Social Democrat, prim ministrul Viorica Dancila, a declarat luni, la finalul reuniunii Comitetului Executiv National, ca PSD nu are in vedere o restructurare a Guvernului, ci o remaniere a ministrilor care nu au performat, subliniind totodata ca partidul pe care il conduce nu…

- Presedintele Partidului Social Democrat, prim-ministrul Viorica Dancila, a declarat luni, la finalul reuniunii Comitetului Executiv National, ca PSD nu are in vedere o restructurare a Guvernului, ci o remaniere a ministrilor care nu au performat, subliniind totodata ca partidul pe care il conduce…

- Presedintele PSD, prim-ministrul Viorica Dancila, a declarat astazi, inaintea reuniunii Comitetului Executiv National (CEx) al Partidului Social Democrat (PSD), ca nu se va rupe coalitia de guvernare. "Nu se rupe coalitia", a spus ea, raspunzand unei intrebari a ziaristilor. De asemenea, intrebata daca…

- Intrebat daca este surprins de numirea noilor miniștri, analistul politic Bogdan Chirieac a raspuns: ”Da, este surprinzator pentru ca, de un an și jumatate, domnul președinte Iohannis este intr-o greva prezidențiala și nu exista lege sau inițiativa a Guvernului, fie ca e vorba de remaniere…

- Ramona Manescu, Nicolae Moga si Mihai Fifor au depus, miercuri, in fata presedintelui Klaus Iohannis, juramantul de investitura in functiile de ministri de Externe si Interne, respectiv de vicepremier pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei. Seful statului le-a urat succes celor…

- „Este weekend, nu am niciun raspuns de la domnul președinte Iohannis. Sper ca luni sa am un raspuns. Nu am luat in calcul respingerea unei propuneri. In aceasta situație vom avea o discuție in cadrul Comitetului Executiv Național”, a declarat Viorica Dancila, la Targu Mureș, transmite Mediafax.…

- In cadrul ședinței Comitetului Executiv National al Partidului Social Democrat se vor propune cateva remanieri și schimbari in componența Guvernului condus de Viorica Dancila. Deși momentan nu s-au facut publice ministerele care vor avea alți miniștri, se pare ca Mihai Fifor – senatorul PSD de Arad,…

- Primul-ministrul Viorica Dancila a declarat, miercuri, ca nu ii este teama sa fie schimbata din functie, adaugand ca atunci cand un demnitar pleaca din postul detinut trebuie sa aiba certitudinea ca a facut "ceea ce trebuie". Totodata, Dancila a spus ca isi mentine preferinta pentru numirea noilor ministri…