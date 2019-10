Stiri pe aceeasi tema

- Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.115 2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale a fost supusa la vot in camera Senatului miercuri, 16 octombrie.Proiectul face parte din categoria legilor organice.Se pare ca voturile de la comisia pentru administratie…

- Plenul Senatului a respins, miercuri, cu 33 de voturi "pentru" si 47 "impotriva", proiectul initiat de parlamentari USR privind alegerea primarilor in doua tururi. In raportul comun de respingere a proiectului,...

- Senatorii au respins, miercuri, propunerea legislativa a USR, care prevede revenirea la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin in cazul in care niciunul dintre candidați nu intrunește majoritatea de voturi. Proiectul a fost respins cu 47 de voturi "impotriva" și 33 de voturi "pentru". Impotriva…

- PSD si UDMR au votat impotriva proiectului de lege care urmareste revenirea alegerii primarilor in doua tururi. Initiativa legislativa a fost respinsa de Senat, iar Camera Deputatilor e forul decizional.

- Senatorii au respins astazi modificarea legii electorale in sensul alegerii primarilor in doua tururi de scrutin. PSD si UDMR au votat impotriva. Initiativa a modificarii legii a apartinut USR. In sala, au fost prezenti 75 de senatori din care 31 au fost pentru si 44 impotriva.

- Uniunea Salvati Romania solicita ALDE, al carei reprezentant conduce Comisia speciala comuna pentru elaborarea, modificarea si completarea propunerilor legislative in materie electorala, sa deblocheze lucrarile acestei sedinte, astfel incat sa fie aprobate, in regim de urgenta, modificarile legislative…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, sambata, la Timisoara, ca PMP solicita sa nu se mai amane alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, mai ales ca exista in Parlament o astfel de initiativa, potrivit NEWS.ro. Tomac spune ca la nivel parlamentar a fost creata o comisie care sa…