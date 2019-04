Propunerea unui parlamentar: autostrăzi construite din BANII cetăţenilor Dati un leu pentru autostrada! Este solutia propusa de un parlamentar PMP, pentru ca Romania sa aiba drumuri de mare viteza. Nu mai are incredere in institutii, asa ca se bazeaza pe cetateni. Le cere sa redirectioneze 3,5 la suta din impozitul pe venit, pentru constructia de autostrazi. Ionut Simionica spune ca solutia ar fi ignorarea ONG-urilor si redirectionarea impozitului pe venit, catre kilometrul de autostrada. Tot acolo ar trebui sa ajunga si cei 20% din impozitul pe profit al companiilor. Ionut Simionica, deputat PMP, initiator: „Se creeaza niste fonduri regionale si acesti bani pot… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "In primul meu mandat de ministru al Transporturilor, adica in 10 luni, am reusit sa scot la licitatie proiecte de autostrada in valoare de 3,5 miliarde de euro. In primul meu mandat, pentru prima data, a fost scoasa la licitatie autostrada care taie Carpatii, Sibiu-Pitesti, cea mai asteptata autostrada…

- Un proiect de act normativ pentru accelerarea lucrarilor de infrastructura care a fost lansat, in dezbatere publica, de Ministerul Transporturilor, propune o serie de masuri care ar simplifica procedurile de atribuirea a contractelor si ar elimina o serie de obstacole.

- Invitat la emisiunea „Romania 2019” de la Realitatea TV, Stefan Mandachi, initiatorul protestului #sieu, a declarat ca toti politicienii care nu au contribuit la constructia de autostrazi, desi ar fi putut sa faca lucrul acesta, se fac vinovati pentru lipsa infrastructurii rutiere din tara noastra.…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea l a atacat dur pe omul de afaceri Stefan Mandachi, care a initiat protestul pentru autostrazi si a construit, pe banii lui, un metru de drum in Moldova. Putea sa dea banii la niste case de copii sau sa i doneze undeva, a spus liderul PSD. Ca sa tipe lumea acum ca nu se…

- Liviu Dragnea s-a dezlanțuit vineri la adresa omului de afaceri Ștefan Mandachi care a inițiat protestul pentru autostrazi și a construit, pe banii lui, un metru de autostrada. Liderul PSD susține ca, in loc “sa faca circ”, suceveanul ar fi ...

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, a lansat un atac la adresa omului de afaceri sucevean Stefan Mandachi, initiatorul protestului pentru autostrazi."Niste smecheri care, vezi Doamne, fac ei un metru de autostrada. La ora 12.30 a inceput lucrul la prima autostrada din Moldova. Ei fac circ, noi…

- Anuntat in urma cu 11 zile, protestul initiat de omul de afaceri sucevean Stefan Mandachi, care a construit primul si singurul metru de autostrada din Moldova, a devenit unul national, iar vineri, zeci de mii de oameni opresc lucrul, la ora 15, pentru 15 minute, transmite Mediafax. Stefan Mandachi a…

- Discursul premierului Viorica Dancila in plenul Parlamentului Premierul Viorica Dancila. Proiectul bugetului pe acest an a fost adoptat de parlament cu putin timp în urma. La finalul dezbaterilor, premierul Viorica Dancila a prezentat principalele repere ale documentului. …