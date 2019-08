Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc a anuntat vineri ca este de acord cu fiscalizarea si impozitarea bacsisului si a propus in cadrul dezbaterilor ca angajatorii care detin structuri de primire turistice cu functiuni de cazare clasificate sa poata inregistra un procent de maximum 8% din…

- FPTR (Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc) este de acord cu fiscalizarea si impozitarea bacșișului , asa cum este prevazut in Proiectul Ordonanței Guvernului pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, precum și pentru completarea Ordonanței…

- Impozitarea bacșișului ar urma sa fie reglementata anul acesta, poate chiar pana la finalul verii, potrivit ministrului finanțelor, Eugen Teodorovici, citat de Mediafax. Propunerea impozitarii vine din partea patronatelor din turism și are toata susținerea celor de la Finanțe. Desigur, asta nu va face…

- Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) anunta ca a depus la Ministerul Turismului o adresa prin care solicita ca anul scolar 2020-2021 sa inceapa in 14 septembrie, avand in vedere ca anul acesta Ministerul Educatiei a decis inceperea scolii in 9 septembrie, cu o saptamana mai devreme…

- Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) a anuntat, sambata, ca numarul de turisti prognozat pentru acest weekend, pe litoralul romanesc, este de aproximativ 80.000, in unitati clasificate, potrivit news.ro.Totodata, pe langa acestia, cel putin 20.000 de turisti se vor caza in unitatile…

- Cazarea pe litoralul romanesc va fi mai scumpa incepand de astazi, 1 iulie. Hotelierii anunta ca turistii vor plati mai mult cu pana la 20% pentru o camera. De vina, ar fi chiar turistii romani, pentru ca se ingramadesc la mare tocmai in iulie si august. Federația Patronatelor din Turismul Romanesc…

- Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) solicita demiterea directorului Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR) si a sefului Biroului de Politie Autostrada A2 din cauza ritmului lent in care se desfasoara lucrarile de reparatii pe A2 si a faptului ca acestea…

- "Ritm lent" la reparatiile de pe Autostrada Soarelui Federatia Patronatelor din Turism acuza ritmul lent cu care se desfasoara lucrarile de reparatii la Autostrada Soarelui si faptul ca acestea au loc la începutul sezonului estival, un lucru care afecteaza grav fluxul de turisti catre…