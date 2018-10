Noul raport a fost dat dupa ce Comisiile de aparare si de administratie au adoptat un amendat propus de senatorul Traian Basescu potrivit caruia "se desecretizeaza de la data intrarii in vigoare a legii toate planurile de cooperare realizate intre DNA si SRI in baza articolului 15 din Protocolul de cooperare dintre PICCJ si SRI pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin in domeniul securitatii nationale 003064/04.02.2009".

In opinia senatorului USR George Edward-Dirca, este "foarte curios" cum fostul presedinte Traian Basescu si-a dat seama acum de "efectele nocive" ale acestor protocoale.