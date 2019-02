Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a evocat posibilitatea lansarii unei invazii militare in Venezuela, afirma senatorul republican Lindsey Graham, dar oficiali din cadrul Administratiei de la Washington au dat asigurari ca vor fi aplicate doar sanctiuni suplimentare contra regimului Nicolas Maduro.Senatorul…

- In mod normal, cel de al doilea mandat de cinci ani al lui Jim Yong Kim in postul de presedinte al Bancii Mondiale urma sa expire in anul 2022. Banca Mondiala a confirmat luni ca presedintele Jim Yong Kim, 59 de ani, a decis sa demisioneze din functie urmand a se alatura imediat unei firme…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor a invitat joi PNL și USR sa faca o coaliție care sa elaboreze, sub coordonarea Uniunii, un program alternativ de guvernare cu care sa vina la urmatoarea moțiune de cenzura. "Poate așa va crește șansa d-voastra de a prelua guvernarea, daca intr-adevar va doriți acest…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat vineri ca il va propune pe William Barr pentru functia de secretar al Justitiei si pe Heather Nauert pentru postul de ambasador american la Natiunile Unite, informeaza Associated Press.

- Presedintele american Donald Trump o va nominaliza pe purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat, Heather Nauert, pentru postul de ambasador al Statelor Unite la ONU, transmit vineri dpa si Reuters, preluand media americane. Canalele Bloomberg si Fox News, care citeaza surse familiarizate…

- Presedintele american Donald Trump a declarat sambata ca extradarea clericului Fethullah Gulen, un adversar al liderului turc Recep Tayyip Erdogan, 'nu este examinata', transmit dpa si Reuters, conform agerpres.ro. Guvernul turc il acuza pe Gulen, un influent cleric musulman care traieste in…

- Președintele american Donald Trump a criticat vineri planul omologului sau francez Emmanuel Macron, conform caruia Uniunea Europeana ar trebui sa aiba o armata proprie, catalogand ideea drept „foarte jignitoare”, relateaza...