Propunerea Ecaterinei Andronescu: dispar dirigintii si orele de dirigentie, apare "consilierul de orientare profesionala" "Ciclul secundar inferior incepe la varsta de 12 ani, dureaza 3 ani, si se desfasoara in scoli generale, sub indrumarea cadrelor didactice specializate pe discipline si a unui consilier de orientare profesionala, care este cadru didactic specializat in orientare profesionala si preia rolul actual al dirigintelui", este mentionat in documentul "Educatia uneste". "Accentul este pus atat pe cunostinte si abilitati in diferite discipline, cat si pe competente transversale. Elevul termina ciclul cu o baza de date si o serie de competente care sa-i permita ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

