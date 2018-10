Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declanșat revocarea lui Augustin Lazar din functia de procuror general, acuzandu-l ca a deturnat activitatea Ministerului Public de la rolul sau constitutional. „Nu se mai poate sustine exercitarea d...

- Raluca Pruna, ministrul care l-a propus in 2016 pe Augustin Lazar pentru functia de procuror general, raspunde la acuzatiile lansate de Tudorel Toader, cu privire la faptul ca dosarul de candidatura al lui Lazar nu era complet, conform cerintelor legale."Sunt ministrul justitiei care a facut…

- Ministrul Justitiei, ​​Tudorel Toader, a propus revocarea din functie a procurorului general, Augustin Lazar. Toader a prezentat, in sinteza, raportul de evaluare de 63 de pagini, in care a identificat 20 de motive pentru care, in opinia sa, Lazar nu mai poate continua in functia de procuror general.…

- Augustin Lazar, REVOCAT. Tudorel Toader, ministrul Justiției, a decis, in urma evaluarii, sa-l revoce pe Augustin Lazar de la conducerea PICCJ. Propunerea de revocare va ajunge pe masa de la Palatul Cotroceni, a președintelui Klaus Iohannis. Daca-n cazul revocarii șefei DNA, nu se cunoștea procedura…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat miercuri ca va declansa procedura de revocare din functie a procurorului general, Augustin Lazar. El a afirmat miercuri ca in dosarul de candidatura depus de Augustin Lazar pentru functia de procuror general al Romaniei nu s-a indicat niciun document care…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat luni ca i-a transmis presedintelui Klaus Iohannis propunerea de numire a Adinei Florea in functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie. De asemenea, Toader a precizat ca a transmis catre seful statului propunerile de numire a Elenei Giorgiana…

- PNL, prin vocea senatoarei Iulia Scantei, solicita ministrului Justitiei sa publice pe site motivatia care a stat la baza propunerii de numire facute azi pentru sefia DNA. Solicitarea este formulata in virtutea faptului ca "funcția de procuror-șef al DNA nu este o funcție politica in care sa fie…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este asteptat sa anunte joi, la ora 13.00, care va fi candidatul pe care-l va propune pentru functia de procuror-sef DNA din cei sase care s-au inscris in cea de-a doua campanie de selectie, potrivit calendarului anuntat de ministerul Justitiei.