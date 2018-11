Propunerea controversată a CNATDCU stârnește revolta studenților din România: 'Ne opunem ferm' Alianța Naționala a Organizațiilor Studențești din Romania (ANOSR) se declara profund ingrijorata de propunerea venita din partea CNATDCU, care presupune prescrierea acuzațiilor de plagiat ale tezelor de doctorat mai vechi de un anumit numar de ani, conform Mediafax. Studenții arata, intr-un comunicat de presa postat pe site-ul Alianței, ca o posibila amnistie ar da un mesaj extrem de ingrijorator și anume, periodic, daca un anumit grup de persoane care sunt susceptibile a fi plagiat, respectiv al caror plagiat a fost dovedit, ajung intr-o poziție in care pot influența politic o astfel… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

