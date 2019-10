Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Victor Costache este propunerea lui Ludovic Orban pentru Ministerul Sanatații. Acesta este anchetat de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia intr-un dosar de ucidere din culpa, dupa ce in anul 2017 o pacienta ar fi murit singura in salon, iar medicul a scris in documente ca acesteia…

- Medicul Victor Costache are calitatea de suspect intr-un dosar instrumentat de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia. Medicul din Sibiu este invinuit de o familie din Craiova ca in anul 2017 ar fi pus gresit diagnosticul in cazul unei paciente, iar aceasta a decedat la 7 zile dupa operatie.…

- Guvernul va finaliza de urgenta demersurile pentru obtinerea finantarii europene pentru spitalele regionale din Iasi, Cluj si Craiova, pentru inceperea cat mai rapida a licitatiilor publice si a constructiei si va sustine adoptarea legii vaccinarii si a legii preventiei, prevede programul de guvernare…

- Deputatul Pro Romania, fost ministru PSD al Sanatații, spune ca Guvernul se pregatește sa taie din banii programelor naționale de sanatate, „adica exact de la cei care au cea mai mare nevoie de asistenta medicala”.„Vesti proaste pentru bolnavi ! Ministerul Sanatații propune reducerea cu 81,3…

- 90% dintre rapoartele pe care Ministerul Sanatații le-a intocmit in urma controalelor au fost depuse la Parchet sau DNA, a precizat, miercuri, ministrul Sorina Pintea. Precizarea ministrului vine in contextul in care, miercuri, Emanuel Ungureanu a depus o plangere la DNA privind raportul ANT.Citește…