- Presedintele PSD, Viorica Dancila, anunta ca, in cazul in care vor exista senatori si deputati ai PSD care vor merge sa voteze Guvernul, acestia "vor suporta sanctiunile". Ea adauga ca nu crede ca vor exista "tradari", in conditiile in care PSD a anuntat ca nu va sustine Guvernul format de Ludovic Orban.

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat marți seara pentru STIRIPESURSE.RO ca ii propune liderului PSD Viorica Dancila, care a avansat scenariul „unirii” PSD cu Pro Romania dar fara Victor Ponta, sa-și dea demisia amandoi.„Perfect. Și ProRomania vrea fara Dancila. Propun sa demisionam…

- „Eu cred ca e o decizie pe care am luat-o cu toți colegii, cu toți președinții organizațiilor. Cine va incalca aceasta decizie bineințeles ca va suporta sancțiunile necesare. Dar eu nu cred ca va fi un social-democrat adevarat care sa faca acest lucru. Tradarea nu este specifica partidului nostru.…

- Liderul PSD Viorica Dancila a declarat marți seara, la B1TV, ca parlamentarii social-democrați vor suporta „consecințele” daca vor susține la vot guvernul Ludovic Orban, dupa ce parlamentarii PSD care au votat la moțiune au fost excluși din partid.„E o decizie pe care am luat-o, toți președinții…

- Ludovic Orban a anunțat ca a strans aproape 240 de semnaturi pentru moțiunea de cenzura ce ar putea demite guvernul condus de Viorica Dancila. Victor Ponta spune ca șansele ca guvernul sa pice sunt la limita, insa balanța ar putea fi inclinata chiar de parlamentarii PSD.Fostul premier a anunțat,…