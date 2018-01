Propunere soc: "Desfiintam toate Inspectoratele Scolare" Florin Roman este revoltat de faptul ca ministrul "a scos din circuit primari si operatorii, a lasat doar directorii de scoli care sunt chemati la inspectorate si sunt amenintati sa reduca costurile altfel vor pleca acasa", conform declaratiilor acestuia. Roman a spus ca primariile si consiliile locale pot face o propunere, insa nicio masura nu poate fi luata fara avizul Inspectoratului Scolar Judetean. "Sunt sute de procese verbale cu propuneri ale consiliilor de administratie, care sunt publice, (..), iar aceasta incercare nerusinata de a arunca vina pe ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

- Gigi Becali a dezvaluit cum au decurs negocierile cu Valerica Gaman și Cristi Tanase din aceasta iarna. "Va spun ce le-am zis lui Gaman și Cristi Tanase cand am vorbit cu ei. Gaman va juca sigur pentru ca Balașa nu e refacut 100%. Lui Tanase i-am zis ca n-are cum sa joace in fața lui Florinel Coman.…

- Partidul National Liberal ii solicita presedintelui PSD, Liviu Dragnea, ca Liviu Pop sa nu mai faca parte din viitorul Executiv, a declarat luni vicepresedintele PNL Florin Roman, care a anuntat ca, in caz contrar, formatiunea ia in calcul depunerea unei motiuni simple pe Educatie. „Astazi, Biroul…

- Partidul National Liberal îi solicita presedintelui PSD, Liviu Dragnea, ca Liviu Pop sa nu mai faca parte din viitorul Executiv, a declarat luni vicepresedintele PNL Florin Roman, care a anuntat ca, în caz contrar, formatiunea ia în calcul depunerea unei motiuni simple pe Educatie. …

- Deputatul liberal Florin Roman a declarat, miercuri, ca majoritatea PSD si ALDE se pregateste sa inchida in jur de 1.000 de scoli si a cerut demisia lui Liviu Pop, pe care il considera "cel mai nociv ministru din fostul guvern". Florin Roman sustine...

- Deputatul de Alba, Florin Roman, a anuțat astazi ca mai multe școli și gradinițe din Alba se vor inchide, sau activitatea lor se va restrange, din cauza subfinanțarii din sistem și din cauza presiunilor venite dinspre Inspectoratul Școlar Județean Alba. Este vorba despre școlile din Obreja, Cistei,…

- Daca ați constatat ca unele panouri din stațiile de transport in comun nu mai afișeaza timpii de sosire, nu va ingrijorați! Nu e o eroare de sistem, ci o cerința a primarului Nicolae Robu, care are grija de... nervii calatorului.

- Grupul eurodeputatilor romani din Grupul S&D din Parlamentul European isi exprima totalul sprijin pentru nominalizarea Vioricai Dancila pentru pozitia de prim ministru, se arata intr-un comunicat semnat de mai mulți europarlamentari.

- Daniel Chitoiu, secretar general al ALDE, transmite ca noua propunere de premier va fi facuta in cadrul coalitiei de guvernare PSD-ALDE, dupa o analiza amanuntita, recunoscand ca au existat unele sincope in special legat de coordonarea echipei de ministri si secretari de stat. „ALDE a luat act de…

- Presedintele Klaus Iohannis a respins prima propunere de premier interimar in persoana lui Paul Stanescu, a doua propunere fiind Mihai Fifor, care ar fi si acceptata de seful statului, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX. O declaratie de presa este asteptata la ora 12.30, la Palatul Cotroceni.…

- Numarul 1 in cadrul Partidului Social Democrat da de inteles ca s-a lecuit in a face propuneri pentru sefia Guvernului, dupa experientele cu Grindeanu si Tudose, cei doi premieri PSD care au parasit fotoliul de la Palatul Victoria la doar cateva luni de la investire. La finele celor cinci ore ale sedintei…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni, dupa ședința Comitetului Executiv (CEx) al PSD, raspunzand unei intrebari privind posibilitatea ca presedintele Klaus Iohannis sa nu mai numeasca un premier PSD, ca probabil presedintele nu este fericit de situatia actuala, dar crede ca va respecta majoritatea…

- Deputatul PSD Razvan Rotaru a solicitat, marti, printr-un apel adresat public presedintelui Klaus Iohannis, organizarea cat mai rapida a unui referendum pe tema autonomiei locale, in urma rezolutiei semnate de organizatiile politice maghiare. „Consider ca a venit timpul sa reactionam din punct de…

- Decizia UDMR de a semna rezoluția de autonomie genereaza reacții virulente din partea PSD. Deputatul PSD, Razvan Rotaru, propune schimbarea legii electorale in așa fel incat un partid sa fie obligat sa treaca pragul electoral de 5% in toate județele țarii, nu doar in anumite zone. O astfel de modificare…

- Presedintele american, Donald Trump, si-a exprimat sambata satisfactia pentru apropiata reluare a dialogului dintre cele doua Corei, in semn de destindere diplomatica, si a adaugat ca doreste ca acesta sa continue dupa Jocurile Olimpice de iarna din Coreea de Sud, relateaza AFP."La momentul…

- Ciprian Bogdan, vicepreședinte PNL Timiș, propune sa se organizeze un concurs național, la toate spitalele din țara, cel puțin o data pe an, in aceeași data. „O problema care ii face pe medici sa plece – aveam in 2016 un deficit de 13.000 de cadre medicale – este și faptul ca ai…

- Catalin Radulescu a reusit din nou sa fie in centrul atentiei. Astfel, acesta se afla printre initiatorii unui proiect de lege ce stabileste un prag ca prejudiciu pentru diferitele infractiuni. Daca la inceputul anului se vorbea despre un prag de 200.000 de lei, acum, deputatii PSD vor un prag de…

- Tariful de terminare al apelurilor pe care il vor practica cei cinci operatori de telefonie mobila cu putere semnificativa pe piata din Romania va scadea, de la 1 mai 2018, de la 0,96 eurocenti/minut la 0,84 eurocenti/minut.

- Un nou proiect PSD: conflictul de interese, prescris in 3 ani. 105 deputati, dintre care 103 de la PSD, unul neafiliat si unul de la minoritati, au depus o propunere de modificare a Legii 176/2010 privind integritatea functiilor si demnitatilor publice. Ei doresc, astfel, introducerea unui termen de…

- Reacția BNR la acuzațiile lui Ion Țiriac, care se va contesta in instanța dreptul de proprietate al Arenelor de tenis din Parcul cu Platani. ”Luni, 18 decembrie 2017, domnul senator Daniel Zamfir si domnul Ion Tiriac au reluat in spatiul public neadevaruri flagrante, demne de epoca post-adevar, privind…

- Presedintele Comisiei Economica, Industrii si Servicii din Senat, Daniel Zamfir, a declarat, luni, ca solicita denuntarea unilaterala a protocolului privind Arenele BNR, apreciind ca acesta este ilegal, deoarece BNR nu a respectat conditiile impuse. Totodata, fostul presedinte al COSR, Ion Tiriac,…

- Pacientii ar putea fi obligati sa faca donatii doar unitatii sanitare unde au primit ingrijiri medicale si nu medicilor. Asa prevede o propunere legislativa venita din partea deputatului USR, Matei Dobrovie.

- Deputatul PNL Florin Roman a atras atentia marti ca butoanele microfonului de la tribuna Camerei Deputatilor au fost inlaturate, sustinand ca este 'o pata de rusine' pentru Parlament. 'Este o pata de rusine pentru noi ca in Parlamentul Romaniei sa fie scoase butoanele microfonului de la pupitru…

- Vicepresedintele PNL Florin Roman a sesizat ca luni a avut loc un incident fara precedent în Parlament: la pupitrul Camerei a fost scos butonul prin care se pornea microfonul!

- Moartea Regelui nu trece neobservata nici la Oradea. In numele unui grup de cetateni, jurnalistul ecologist Florin Budea i-a sugerat deja primarului Ilie Bolojan sa propuna Consiliului Local schimbarea denumirii strazii Republicii in „Calea Regele Mihai”.

- Gest extrem al deputatului de Alba, Florin Roman. De la tribuna Parlamentului, acesta și-a lipit schotch adeziv pe gura, ca o forma de protest fața de faptul ca i s-a taiat microfonul de mai multe ori in timpul dezbaterilor. Gestul acestuia a venit in momentul in care conducerea Camerei Deputaților…

- Senatorul PSD Serban Nicolae a anuntat, pe Facebook, ca a depus 30 de amendamente la Legea 303/2004 privind Statutul magistratilor, iar unul dintre acestea prevede ca Ministerul Finantelor va fi obligat sa actioneze impotriva magistratilor care cauzeaza erori judiciare. Iar definitia erorii judiciare…

- Deputatul liberal de Alba, Florin Roman, a declarat ca PSD a profitat de funeraliile Regelui Mihai pentru a marca cea mai neagra zi din istoria moderna a parlamentarismului romanesc. Acesta a adaugat ca liberalii iau in calcul orice forma de protest fața de modificarile aduse regulamentului Camerei…

- Deputatul PNL Florin Roman a vorbit în emisiunea „Punctul de întâlnire”, de la Antena 3, despre un proiect prin care daca refuzi un loc de munca, nu mai primești venit minim garantat. Deputatul spune ca sunt 200.000 de oameni, care primesc venit…

- Firmele si persoanele fizice nu vor mai putea fi obligate sa aduca documente sau informatii la o institutie publica, daca o alta autoritate detine deja acele inscrisuri sau date, iar functionarii care le vor cere in aceste conditii vor fi sanctionati disciplinar - propun peste 40 de parlamenari din…

- Ungaria continua sa se opuna cu fermitate imigrației ilegale, iar Uniunea Europeana ar trebui sa-și canalizeze eforturile in direcția apararii granițelor sale externe, a declarat luni ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, comentand o propunere de compromis a Estoniei cu privire la reforma…

- Liderul ALDE Alba, Ioan Lazar, a declarat, luni, in cadrul unei conferințe de presa, ca partidul din care face parte susține reducerea numarului beneficiarilor de ajutoare sociale, daca cei in cauza au posibilitatea sa munceasca, insa nu vor. ”ALDE, prin vocea președintelui Calin Popescu Tariceanu,…

- Razvan Rentea, din judetul Satu Mare, e suspectat ca si-ar fi ucis parintii si bunica in urma unor neintelegeri cu privire la un apartament pe care ar fi dorit sa il vanda pentru a-si acoperi anumite datorii.

- Sindicalistii din politie vor sa ii propuna ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, ca statutului politistului sa i se adauge o prevedere ce asigura protectia imaginii si a datelor personale ale agentilor, iar o propunere arata ca jurnalistii pot fotografia politistul doar daca blureaza chipul.…

- Deputatul PNL Florin Roman a venit la tribuna Parlamentului, pe parcursul dezbaterii moțiunii de cenzura, cu o punga plina de cumparaturi pentru a demonsta guvernanților cat de mult s-au scumpit produsele alimentare in ultimele luni.

- Dezbaterile pe moțiunea de cenzura a PNL-USR, intitulata „PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma”, genereaza și momente memorabile in Parlament. Pentru a fi mai convingator, deputatul PNL Florin Roman a adus la tribuna Parlamentului „coșul zilnic” al unei familii: oua, faina, ulei și unt.Deputatul…

- Statul roman vrea sa includa si Biserica Sfintii Apostoli Petru si Pavel, din Targu Jiu, alaturi de operele lui Brancusi, pe lista patrimoniului mondial. Noul dosar va fi depus la UNESCO in februarie 2019. Intre timp, Ax...

- Textul de lege privind pensionarea politistilor la 44 sau pana in 49 de ani ar putea fi abrogat Ministrul de Interne, Carmen Dan, a precizat, luni, ca sustine abrogarea textului de lege privind pensionarea politistilor la 44 de ani sau pana in 49 de ani, mentionand ca isi doreste ca si parlamentarii…

- O propunere legislativa privind inființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții (FSIDI) SA a fost inregistrata la Biroul permanent al Senatului, inițiatori fiind 185 de parlamentari PSD și ALDE, printre care și președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, și președintele Camerei Deputaților,…

- „Prin noile modificari legislative din domeniul fiscal, adoptate prin ordonanta de urgenta de catre Guvernul PSD-ALDE, autoritatile locale sunt vaduvite de sume importante care ajungeau in bugetele primariilor. Modificarea Codului Fiscal a facut ca primariile sa piarda 30% din impozitul pe venit.…

- In cadrul Comisiei pentru buget, finante si banci, marti, au fost adoptate amendamente importante la Legea privind constituirea Monumentului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 – Alba Iulia, susținute de toți parlamentarii de Alba, transmit Ioan Dirzu, deputat PSD de Alba si Florin Roman, deputat PNL…

- Persoanele apte de munca, beneficiare ale ajutorului de incluziune, ar putea fi obligate sa participe la activitațile serviciilor voluntare pentru situații de urgența. O propunere legislativa in acest sens a fost inițiata de parlamentari ai PMP. Proiectul se refera la modificarea și completarea Legii…

- Catalin Tutilescu, presupusul amant al Mariei Constantin, i-a dat un ultimatum lui Marcel Toader si i-a spus ca, daca nu iti cere scuze public, il va da in judecata. Vazand ca fiul lui risca sa fie chemat in instanta, Radita Toader a luat atitudine.

- Daca societatea romaneasca a ajuns la saturație in urma exceselor republicii procurorilor și a aservirii unor judecatori, iata, s-a ajuns in situația in care este inevitabila o lege a raspunderii unora și celorlalți. Prin care sa plateasca profesional și financiar prejudiciile pe care le sufera pe…

- Modificarile la Codul fiscal ar trebui discutate și aprobate in Parlament, prin lege, iar decidenții ar trebui sa lase orgoliile la o parte și sa ia hotarari in interesul național, indiferent de culoarea politica, a declarat, vineri, senatorul PSD Eugen Teodorovici, președintele Comisiei pentru buget-finanțe,…

- Eugen Teodorovici, senator: „Sa desfiintam statutul functionarului public! Eu sunt pentru si am spus ca una din principalele masuri cand ma voi intoarce in administratie, ca sigur ma voi intoarce, spre disperarea unora, o sa desfiintez statutul functionarului publuic. Adica sa fie doar personal contractual…

- Comisia de Transport a Parlamentului European insista pe implementarea obligativitații montarii unor sisteme de siguranța activa pe mașinile noi vandute in Europa incepand cu anul 2020. Daca vor fi acceptate, propunerile ar aduce primele modele Dacia care franeaza automat in caz de accident iminent.

- Cupa Mondiala a cluburilor ar urma sa aiba loc in luna iunie, timp de 18 zile. Deocamdata nu au fost oferite prea multe detalii cu privire la aceasta competitie si la formatul ei.Potrivit marca.com, la Cupa Mondiala a cluburilor ar urma sa participe 12 echipe europene, cinci sud-americane,…

- O propunere legislativa ar putea sa transforme Romania o tara de donatori de organe. Asociatia Transplantatilor din Romania propune introducerea in noua lege a donarii de organe, care fost elaborata si prezentata pe site-ul Ministerului Sanatatii, a „acceptului prezumat“.

- Initiativa legislativa a primit raport de adoptare din partea comisiilor juridica si de administratie din Senat, iar daca luni nu va fi votata de plenul Senatului, va fi adoptata tacit urmand a fi transmisa Camerei Deputatilor care este for decizional. In cadrul dezbaterilor din comisia de…