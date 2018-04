Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Catalin Radulescu vrea ca toate dosarele facute dupa 2009 sa fie rejudecate. El a declarat, la RFI , ca „au intrat oameni in puscarie, care poate sunt nevinovati”, iar ”oamenii aia si-au pierdut familii, si-au pierdut afaceri, si-au pierdut prestigiu, si-au pierdut onoare”. Deputatul…

- "In momentul in care noi constatam si altii din interiorul sistemului devoaleaza chestiuni atat de grave, prin care s-au cerut informatii despre toate firmele din Romania, ca sa se dea nu stiu unde, poate s-au dat afara si daca s-au dat afara e vorba de tradare nationala, e mai grav, deci cineva…

- Colegiului Național „Grigore Moisil” Onești a organizat in Romania, in perioada 16 – 26 martie 2018, in cadrul proiectului Erasmus+KA2 – Europa: ti vedo e ti vivo, laboratorul de cercetare pentru elevi. La acest schimb de experiența au participat echipe de elevi și cadre didactice din toate țarile partenere…

- Studiile de fezabilitate pentru cele trei spitale regionale romanesti ce ar beneficia de finantare din partea Uniunii Europene vor fi depuse, cel mai probabil, la sfarsitul anului la Bruxelles, a declarat, miercuri, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. 'Depunerea documentelor prezinta unele intarzieri,…

- Deși „penal”, cu un proces de incompatibilitate, Iohannis a fost facut președinte de Livia Stanciu! In 24 aprilie 2013, ANI anunta ca primarul Sibiului, Klaus Iohannis, se afla in stare de incompatibilitate intrucat are si calitatea de reprezentant al municipiului in Adunarea Generala a Actionarilor…

- Compania canadiana de IT OSF Global a deschis un nou biroul, la Craiova, si va reloca echipa de la Pitesti intr-un sediu mai mare, ajungand la sapte centre pe plan local, parte a strategiei de extindere la nivel national. “Ca parte a strategiei noastre de expansiune, luna aceasta am deschis…

- Incepand de astazi la Arad se desfașoara lucrarile Plenarei de Primavara a Adunarii Regiunilor Europei. Peste 150 de personalitați din administrația publica europeana, venite din 20 de tari, incepand cu Marea Britanie, Italia, Germania sau Franta si continuand cu Serbia, Bosnia, Albania sau Azerbaidjan,…

- Din cand in cand evenimentele se aglomereaza si apare cate o saptamana de foc. Rareori se intampla ca respectiva saptamana sa arda in intregime. De cele mai multe ori anumite lucruri se lasa in coada de peste. Cum este saptamana in care intram? De remarcat este revenirea iernii intr-o formula meteorologica…

- Militarii americani ar putea fi in permanenta prezenti in baza de la Mihail Kogalniceanu. In plus, ministrul Apararii a cerut ca unul dintre cele trei comandamente create de NATO sa fie in tara noastra. Decizia ar putea fi luata la summit-ul aliantei de la Bruxelles din iunie. Mai multi militari pe…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat vineri, intr-un interviu pentru Europa FM, ca in timpul celor sase luni in care Romania va detine Presedintia Consiliului UE vor fi organizate aproximativ 250 de reuniuni in tara si 1.400 la Bruxelles. "Vorbim de un efort national.…

- La ce-a ajutat congresul lui Dragnea? Liderul absolut al PSD si-a impus fluierand favoritii in conducerea centrala a partidului, a anuntat continuarea razboiului total impotriva justitiei si si-a clamat declaratia de independenta fata de Europa civilizata. La cele de mai sus putem adauga…

- Elite Business Women a pornit, initial, ca un mic grup de femei care discutau in mediul online despre importanta antreprenoriatului feminin in societatea moderna, iar in cativa ani aceasta idee, s-a transformat in cea mai mare companie de educatie antreprenoriala feminina din Romania, depasind 8.000…

- Inca din anii `60 si pana in anul 1989, luna mai era asteptata de campineni nu atat pentru deschiderea sezonului la iarba verde, ci in mod special pentru evenimentul sportiv al anului: cupa ”Prieteniei”, o competitie de motocros la care participau cei mai buni sportivi din Europa, Asia si America de…

- Prin impunerea de taxe mai mari la importurile de otel si de aluminiu, Donald Trump a iscat nelinisti in randul aliatilor europeni, care se tem ca vor fi nevoiti sa devina tinta volumelor de metale importate de SUA, iar europenii ar putea accelera la randul lor propriile politici protectioniste.

- Deputatul PSD Catalin Radulescu nu este impresionat de venirea prim-vicepreședintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, in Romania. In viziunea parlamentarului, oficialul european ar trebui sa fie mai atent la ce spun Camerele despre Legile Justiției și sa asculte, ca un partener adevarat. Pana la…

- Catalin Radulescu a tunat și a fulgerat la adresa vicepreședintelui Comisiei Europene! Romania nu trebuie sa se aseze in genunchi in fata lui Frans Timmermans, spune un deputat PSD. Conform lui Catalin Radulescu, vizita oficialului european ar trebui folosita pentru ca Guvernul si Parlamentul sa-si…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a anuntat ca planul integrat de management privind calitatea aerului pentru Capitala, Iasi si Brasov este in dezbatere publica si va fi aprobat la sfarsitul lunii mai de catre consiliile judetene. „Am prezentat situatia celor trei municipii din Romania, respectiv…

- Sapte restaurante din Romania au fost selectionate sa participe la prestigiosul evenimentul "Gout de France/ Good France", care va avea loc pe 21 martie, operatiune organizata la initiativa celebrului chef Alain Ducasse si a Ministerului francez pentru Europa si Afaceri externe.

- Premierul Boiko Borisov sustine ca Olanda se opune primirii Bulgariei si Romaniei in spatiul Schengen, pentru astfel refugiatii nu vor mai avea unde sa fie opriti, in drumul lor spre Europa, si vor ajunge direct in Amsterdam. "Riscul egoist provine din frontierele terestre, deoarece cand Bulgaria…

- Administrația Aeroportului Timișoara a luat act de decizia companiei aeriene Ryanair de a retrage din 26.03.2018, mai multe curse operate de la și spre Timișoara. Menționam ca aceasta decizie este una strict comerciala, determinata de nerentabilitatea acestor curse cu un grad redus de incarcare și/sau…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, critica voalat inițiativa unui grup de parlamentari de a plafona dobanzile la credite, oficialul afirmand la Parlament ca el este un ”adept al pieței libere” și ca nu ar fi bine ca statul sa intervina decat in momentele in care apar derapaje. ”Eu nu am fost prezent…

- Premierul Viorica Dancila a discutat cu presedintele PE, Antonio Tajani Viorica Dancila Premierul Viorica Dancila a discutat, în aceasta dupa-amiaza, la Bruxelles, cu presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, care i-a cerut sa continue lupta împotriva coruptiei si pentru…

- Fosta sefa DIICOT, Alina Bica, a disparut din Romania de peste doua luni de zile. S-a spus despre ea ca ar fi fugit in Marea Britanie, apoi in Costa Rica. Mai mult, fosta sefa Antimafia a anuntat ca ar fi suferit un accident grav de masina, apoi s-a aflat ca aceasta ar munci in Costa Rica. Cei de…

- Romania are pentru 2017 cea mai mare crestere economica din Europa: 7 la suta. Insa ultimele evolutii sunt sub asteptari. Si avem toate semnele ca petrecerea s-a cam terminat, comenteaza „Business Club”.

- Tunsorile pixie ale vedetelor. Cum ai prefera sa te tunzi scurt? Atat vedete de la Holloywood, cat si persoane publice din Romania au ales sa urmeze trendul stilistic al tunsorilor pixie. Acest curent a aparut pentru prima data in anii 60 in America si in Europa, ca o revolta stilistica impotriva rigiditatii…

- Doi cetateni sirieni, cu domiciliul in Bucuresti, beneficiari ai statutului de refugiat in Romania, au fost declarati, in prima instanta, indezirabili, pentru o perioada de opt ani. Decizia a fost luata de judecatorii Curtii de Apel Bucuresti si poate fi atacata la Inalta Curte de Casatie si Justitie…

- Wizz Air, cel mai mare transportator aerian din Romania, dar si una dintre companiile aeriene cu cea mai mare crestere in Europa, anunta astazi deschiderea unei noi destinatii de pe Aeroportul International Iasi spre Bruxelles (Charleroi), din 8 iulie. Pasagerii care isi planifica in aceasta perioada…

- Primarul municipiului Arad, Gheorghe Falca, in calitate de presedinte al Asociatiei Municipiilor din Romania – Sucursala Vest si membru al Delegatiei Romaniei la Comitetul European al Regiunilor a participat, la Bruxelles, la semnarea Aliantei pentru Coeziune, coalitie care considera ca politica de…

- "Multinationalele care fac miliarde in Romania ar trebui sa dea 2-3% din cifra lor de afaceri pentru sport. Am fost la MTS sa le spun asta si parca descoperisem America", declara Gica Hagi pentru ProSport . Acelasi lucru il declara Hagi in februarie 2017 pentru gsp.ro , dar atunci cerea "doar 1% din…

- La data de 29 ianuarie, pretul mediu al benzinei era, la pompele din Romania, de 5,36 lei pe litru, iar la motorina de 5,47 lei pe litru, conform ultimelor date ale Oil Bulletin, serviciul de statistica al Comisiei Europene, scrie economica.net. Preturile sunt mai mari cu doi bani pe litru fata de…

- Dupa ce a lucrat in mai multe firme pe postul de head designer din Europa și America și a vazut ca in domeniul modei se pune mai mult accent pe industrie și nu pe arta, in urma cu aproximativ zece ani, Alexandra Popescu-York a decis sa puna temeliile propriului business, Alexandra Art&Design, in incercarea…

- „Indexul de Incredere Macroeconomica inglobeaza perceptiile despre conditiile generale pentru afaceri, despre cum este sa fii angajat in Romania si despre cum vor evolua veniturile si averile personale in urmatoarele 12 luni”, precizeaza autorii studiului. Increderea antreprenorilor si executivilor…

- Presedintele Klaus Iohannis si presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, au sustinut o declaratie comuna de presa, pentru a prezenta concluziile dupa intalnirea pe care au avut-o in cursul diminetii. Seful statului se afla la Bruxelles pentru a discuta cu Juncker si cu presedintele…

- El nu a putut ajunge la eveniment pentru a le vorbi oamenilor, dar a transmis un mesaj audio care a fost difuzat de Monica Macovei. VEZI ȘI: Macovei, in PE, necruțatoare cu politicienii romani: LICHELE, HOȚI. Nu se mai poate așa! "Imi pare rau ca a ieșit așa și ca nu pot sa ajung.…

- Noile prioritati ale bancilor sunt cresterea, digitalizarea si inovatia, 85% dintre banci afirmand ca implementarea unui program de transformare digitala este o prioritate de afaceri pentru 2018, conform raportului EY Global Banking Outlook 2018, remis marti AGERPRES. "Pentru a putea raspunde…

- Numele ministrului pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea (fost prefect de Prahova) figureaza intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani deferit justitiei in 2016 de catre Parchetul de pe laga Inalta Curte de Casatie si Justitie. Dosarul nu a ajuns sa fie judecat pe fondul cauzei, ci s-a oprit…

- Printre protagoniștii Galei WKA Fighters League s-a aflat și oradeanul Adrian Maxim, sportivul revenind astfel intr-o gala organizata in Romania, dupa ce a evoluat mai mult in gale din strainatate in ultimii ani. Oradeanul s-a confruntat la categoria 65 kg, pe stil K1, cu italianul Samuele…

- Ziua internationala a vamilor este celebrata anual, sub auspiciile Organizatiei Mondiale a Vamilor (World Customs Organization – WCO), la 26 ianuarie, data la care a avut loc, in anul 1953, sesiunea inaugurala a Consiliului de Cooperare Vamala. Ziua internationala a vamilor este marcata incepand din…

- Tineri antreprenori romani au ajuns in finala unei competitii care a avut loc la Varsovia, prin care startupuri din Europa primesc sansa de a isi prezenta ideile de afaceri in fata marilor investitori din America, la acceleratorul MassChallenge de la Boston. Faza europeana a competitiei a fost dura…

- Vicepremierul acuza faptul ca denuntatorul sau nu ar exista. "Denuntatorul a fost cautat de politie. Nu s-a gasit. Cred ca a facut denunt pe numele altcuiva. Nu am fost amenintat. E curios ca totul s-a intamplat foarte repede. Cand voi fi inculpat, imi voi da demisia din Guvernul Romaniei. Nu m-am…

- Circa 50 de milioane de oameni au murit și o treime din populația lumii a facut gripa intre anii 1918 și 1920. Cercetatorii susțin ca virusurile de azi sunt practic mutații ale celui din urma cu 100 de ani! Epidemia de gripa face ravagii acum in America de Nord, țari din Africa și din Europa, printre…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei vor stabili, in perioada urmatoare, primul termen in dosarul in care este solicitata anularea celebrei Ordonantei nr. 14, care a abrogat Ordonanta de Urgenta nr. 13 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 286 2009 privind Codul…

- BNP Paribas, cea mai mare banca din Franta cu active de peste 2 trilioane de euro, a inregistrat o sucursala la Registrul Comertului in luna decembrie a anului trecut, iar potrivit informatiilor BNR banca de la Bucuresti poate incepe sa acorde credite si sa atraga depozite la finalul acestei luni.…

- Idee de afacere profitabila pentru 2018. Iata cum poti sa-ti deschizi un business pe Amazon Teleworking si, implicit, program flexibil. Profit consistent pe termen scurt, cu risc scazut. Sunt doar cateva dintre motivele pentru care un numar tot mai mare de romani ales sa investeasca in propriile afaceri…

- Autor: Stelian ȚURLEA Ioan-Florin Florescu este unul din mulțimea de romani care au parasit tara impreuna cu familia, incapabil sa mai asiste la inerție, haos și imprevizibil, minciuna clasei politice. Avea o poziție respectabila, ca preot ortodox, cercetator științific in cadrul Universitatii „Al.…