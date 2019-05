"Pentru primul scrutin care urmeaza, cel prezidențial, PSD se va vedea nevoit, probabil, sa adopte o strategie neconvenționala. Liderii partidelor din coaliția de guvernamant care tocmai au pierdut alegerile, inclusiv in tentativa de a trece pragul electoral, nu mai sunt, din pacate, candidați viabili. O strategie neconvenționala ar putea fi susținerea unei personalitați din societatea civila, care sa intre mai bine in rolul de președinte decat Klaus Iohannis, care s-a dovedit a fi excesiv de implicat in politica partizana", a scris fostul premier pe blogul sau.

