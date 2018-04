Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce timp de o luna a spionat telefonul sotului folosind un program informatic, o femeie din Braila s-a ales cu o pedeapsa de 8 luni de inchisoare cu amanare pe un termen de supraveghere de 2 ani. O pedeapsa mica fata limitele prevazute de lege (intre 2 si 7 ani de inchisoare), dat fiind faptul ca…

- Bobby Bostic a crescut in Saint Louis, Missouri, intr-o familie saraca. Abandonat de tata de la o varsta frageda, el a crescut alaturi de trei frati, dintre care doi vitregi: „Nu aveam prea multe modele in viata si eram lasat sa umblu singur pe strazi". La varsta de 10 ani, Bobby fuma si bea alcool,…

- Procurorii au cerut pedepse mai dure pentru sase inculpati in cazul tentativei de omor a politicianului Vlad Plahotniuc. Astfel, pentru Zabolotnii Valerian procurorii au solicitat 24 de ani de inchisoare.

- Un vrancean, trimis in judecata pentru trafic de droguri de risc și detinere de droguri de risc in vederea consumului, a fost condamnat cu suspendare dupa ce a incheiat cu procurorii acord de recunoaștere a vinovației. El a fost condamnat, de magistrații Tribunalului Vrancea, la 2 ani de inchisoare…

- Inchisoare pe viata – aceasta este pedeapsa primita de botosaneanul Madalin Miki Lupu, banuit de dublu asasinat, dupa crimele comise in vara lui 2017. Trimis in judecata pentru omor calificat, tentativa la omor calificat si talharie calificata in cazul crimei din judetul Alba, botosaneanul si-a primit…

- Condamnarea in prima instanța, respectiv inchisoare pe viața pentru Madalin Miki Lupu, pentru crima și tentativa de omor din Partoș, este cea mai grea pedeapsa pronunțata de Tribunalul Alba in ultimele doua decenii. Madalin Miki Lupu a fost condamnat, marți, la inchisoare pe viața, fiind acuzat ca a…

- Procurorii de pe langa Tribunalul Alba cer una dintre cele mai grele sentințe din ultimii ani, INCHISOARE PE VIAȚA pentru autorul crimelor de la Partoș (Alba) și Coțușca (Botoșani). Madalin Miki Lupu iși așteapta marți sentința pentru atacul asupra familiei din Alba Iulia, de vara trecuta, cand a ucis…

- Un barbat din judetul Suceava a primit o pedeapsa record, la care risca sa se adauge si alte condamnari din dosare inca nefinalizate.Potrivit Monitorul de Suceava, Ovidiu Rusu, un barbat din Radauti, a primit o sentinta uluitoare la Curtea de Apel Suceava: „Contopeste pedeapsa mai sus mentionata…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Galați i-au condamnat definitiv pe doi tineri, trimiși in judecata de procurorii DIICOT pentru trafic de minori. Magistrații au schimbat incadrarea juridica in proxenetism in forma continuata și l-a condamnat pe Cornel L. la 7 ani si 469 zile inchisoare, iar pe Alin…

- Condamnare record pentru teparul Ovidiu Rusu, in varsta de 39 de ani. Aflat in penitenciar, unde isi executa pedepsele cumulate din mai multe dosare penale, radauteanul si-a aflat saptamana trecuta ultima condamnare. Curtea de Apel Suceava i-a aplicat o pedeapsa de 30 de ani de inchisoare, solutie care…

- Curtea de Apel Galati l-a condamnat definitiv la inchisoare cu executare si la restituirea a peste 1,5 milioane de euro pe Cosmin Focsa, administrator al unei societati comerciale, care primise initial trei ani de inchisoare, dar cu suspendarea executarii pedepsei, pentru evaziune fiscala.

- Curtea de Apel Alba Iulia a decis condamnarea definitiva a omului de afaceri Daniel Serghei Condratov, barbatul care a condus beat si a omorat o fata de 16 ani. Pedeapsa finala a omului de afaceri este de...

- Fostul europarlamentar Adrian Severin va fi eliberat conditionat dupa ce a executat un an si trei luni din pedeapsa de patru ani de inchisoare pentru luare de mita si trafic de influenta. Decizia, luata miercuri de Tribunalul Bucuresti, este definitiva, transmite News.ro . Decizia a fost luata miercuri…

- Deputatul PSD Tudor Ciuhodaru a depus un proiect prin care vrea modificarea Codului penal, astfel incat violatorii sa fie condamnati la mai multi ani de inchisoare, in cazuri grave ajungandu-se chiar la detentia pe viata. Concluzia deputatului: „Pedeapsa pentru viol devine similara celei pentru crima“.

- Pedeapsa pentru viol ar putea deveni similara celei pentru crima, daca un proiect legislativ inițiat de un deputat va fi votat de Parlament. Documentul inregistrat la Senat prevede modificarea Codului penal, astfel incat pedeapsa pentru viol sa creasca, aceasta plecand de la 10 ani de inchisoare și…

- Un procuror de la DNA a solicitat miercuri judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea tuturor inculpatilor din dosarul retrocedarilor ilegale de paduri la pedepse cu executare, orientate spre maximul prevazut de legea penala.

- DNA cere pedeapsa maxima pentru fosta eminența cenușie a PSD. Este ultimul termen de judecata pentru fostul deputat Viorel Hrebenciuc care a fost acuzat de fapte de corupție. Dosarul a fost, insa, facut praf din cauza neregulilor. De exemplu, exista nu mai puțin de 1.000 de alterari in interceptari,…

- Ioan Becali a fost condamnat definitiv marti de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 7 ani si 4 luni inchisoare, in dosarul in care este acuzat ca i-a dat mita judecatoarei Geanina Terceanu.Citește și: Frații Becali intra iar in PUȘCARIE: Cat vor face, de fapt, din pedeapsa totala de 13…

- Din pedeapsa i se va reduce durata retinerii, a arestarii preventive si a arestului la domiciliu, de la 19.11.2015 pana la 07.02.2016. De asemenea, instanta a dispus confiscarea a 185.000 de lei de la Geanina Teodorovici si a decis sa i se interzica drepturile pe o perioada de 3 ani. Victor Becali a…

- Geanina Terceanu, fosta judecatoare care a pronunțat prima soluție in dosarul Transferurilor, in 2014, atunci cand i-a achitat pe toți cei opt inculpați, contra a 185.000 de euro, va sta dupa gratii șapte ani. Pedeapsa in cazul sau a fost majorata fața de prima instanța, cand primise 5 ani…

- Sapte romani au fost condamnati la ani grei de inchisoare in Marea Britanie pentru frauda cu carduri bancare, cu un prejudiciu de peste 3 milioane de euro.Pedeapsa cea mai mare, de 11 ani de inchisoare, a primit o cel considerat creierul gruparii de infratori. El proiecta dispozitivele amplasate pe…

- Ultimul sezon in care meciuri din Liga 1 au fost oficiate de brigazi de afara a fost 2012-2013, caștigat de FCSB la o diferența de 16 puncte de locul 2. Inca doua etape din sezonul regulat, dupa care va incepe un play-off ce se anunta cu adevarat exploziv. Gigi Becali a incins ieri si mai tare atmosfera…

- Inchisoare cu executare pentru patronul unei firme de internet, acuzat de procurori ca, in ianuarie 2016, a lovit intentionat cu masina un angajat al societatii Electrica. Denis Toader, fratele fostului consilier local Florin Toader, fin al fostului primar Constantin Boscodeala, a fost condamnat de…

- Dragos Basescu, fiul lui Mircea Basescu, fratele lui Traian Basescu, fostul presedinte al Romaniei a fost condamnat definitiv la trei ani de inchisoare cu executare. Potrivit minutei instantei, se admite apelul declarat de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie Directia Nationala…

- Barbatul care a intrat cu o camioneta in musulmani, in apropiere de Moscheea din Finsbury Park, la Londra, in iunie 2017, a ucis un barbat si a ranit alte 12 persoane, a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata, relateaza AFP. Darren Osborne, un galez in varsta de 48 de ani, a pledat nevinovat…

- Doi siiti au fost condamnati la moarte si alti 19 la inchisoare pe viata in Bahrein la finalul unui proces impotriva unei celule acuzate de atacuri teroriste, a anuntat agentia oficiala BNA preluata de France Presse si Reuters. In total, 58 de persoane au fost condamnate pentru apartenenta la aceasta…

- O tanara din Alba Iulia, cunoscuta drept „printesa hotilor”, avand in vedere numarul insemnat de furturi „la activ” a ajuns din nou la inchisoare. Judecatoria Gehrla a dispus continuarea pedepsei de 8 ani dupa gratii, initial intrerupta, pentru ca femeia era insarcinata. La data de 30 ianuarie, politistii…

- Horea Uioreanu, fostul presedinte al Consiliului Judetean Cluj, va face pușcarie. Uioreanu a primit o pedeapsa de 6 ani și 4 luni de inchisoare. Decizia Curții de Apel Cluj este definitiva. Acuzatiile pentru care fostul președinte al CJ Cluj va sta dupa gratii sunt luare de mita, fals in inscrisuri…

- Unul dintre cei șapte suspecți in organizarea presupusei tentative de omor a lui Vlad Plahotniuc a fost condamnat la cinci ani și patru luni, chiar daca procurorii au cerut inițial o pedeapsa de 10 ani și șase luni. „Prevederile legale au fost aplicate corect de acuzare. Solicitarea procurorului o consider…

- O femeie a fost condamnata la patru ani de închisoare luni, la Sankt Petersburg, pentru ca si-a vândut bebelusul nou-nascut pentru suma de 166 de euro pe care a cheltuit-o imediat pentru un bilet de avion, au anuntat surse apropiate tribunalului local, relateaza AFP. Femeia,…

- Marți, 23 ianuarie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bistrița-Nasaud au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Bistrița impotriva unui barbat, de 29 ani, din Negrilești. Acesta a fost condamnat la 1 an și 257 zile inchisoare pentru comiterea…

- Curtea de Apel Constanta a respins, ieri, ca nefondat, apelul si a mentinut hotararea din 23 noiembrie 2016 a Tribunalului Tulcea prin care a condamnat-o pe Cecilia Chirvasuta, șef secție Cardiologie in cadrul Spitalului Județean Tulcea, la o pedeapsa de 4 ani inchisoare cu executare si interzicerea…

- Fostul europarlamentar Adrian Severin, care executa o pedeapsa de patru ani de inchisoare, a cerut luni la Judecatoria Sectorului 5 eliberarea conditionata. Magistrații au decis in favoarea sa și au fost de acord cu eliberarea din inchisoare. Decizia nu este definitiva, iar procurorii DNA pot face contestație,…

- Mai multe persoane au fost condamnate azi de Tribunalul Constanta la ani grei de inchisoare, pentru constituirea unui grup infractional organizat, efectuare fara drept de operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, trafic de droguri de risc. Primul inculpat a luat, pentru constituirea…

- Vasile Bajan, fostul primar al localitatii Saraiu, rimis in judecata de procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta, a fost condamnat. Azi, Tribunalul Constanta a decis condamnarea lui Vasile Bajan la opt luni de inchisoare cu suspendare sub supraveghere. Tot…

- Victor Becali a mers sa sarbatoreasca la un restaurant din Pipera, cunoscut drept locul de intalnire al familiei, imediat dupa ce a fost eliberat. Fostul impresar a fost insotit de un alt barbat cu care a purtat o discutie. Victor Becali a vorbit la telefon si a ras pe tot parcursul conversatiei,…

- "Eu mai aveam vreo 50 de zile din pedeapsa, deci nu am primit cine știe ce beneficiu. Toți au facut 50 % din pedeapsa, eu am facut peste 90%.Trebuie sa mai faca cineva pușcarie, daca toți barbații aștia fug. Fac eu pușcarie, face Borcea. Nu e o experiența de viața prea placuta. Fotbalul nu ma mai…

- Gheorghe Chivorchian a fost conducator al echipei Poli Timișoara pe vremea cand gruparea banateana era patronata de Marian Iancu. Pedeapsa de inchisoare cu suspendare vine in dosarul finanțarii echipei Poli Timișoara in perioada 2008-2010, din banii Consiliului Județean Timiș. Fost presedinte…