Mai mulți parlamentari vor sa reintroduca doua tururi de scrutin pentru alegerea primarilor, deși mai mule inițiative legislative din ultimii ani, cu aceeași prevedere, nu au fost votate cu majoritate. Legea actuala prevede alegerea primarului localitații pe baza celui mai mare numar de voturi obținute de un candidat, chiar daca acesta este sub procentul de 50%, scrie legestart.ro. Alegerea primarilor in doua tururi de scrutin a fost modificata in anul 2012. In 2020 sunt din nou alegeri locale. Proiectul prevede ca in turul doi sa se califice doar candidații de pe primele doua poziții, cu excepția…