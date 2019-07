Propunere legislativă. Impozit zero pentru medicii de familie Medicina de familie risca sa moara! Soluția: Impozit zero pentru medicii de familie. Corneliu Florin Buicu, președinte la Comisia pentru Sanatate și Familie din Camera Deputaților declara ca medicina de familie risca sa moara și ca singura soluție ar fi ca aceștia sa nu mai fie impozitați. ”Așa arata deficitul de medici de familie in Romania și așa va arata in 2022 daca nu se iau masurile necesare! Impozit zero pentru medicii de familie este una dintre cele mai importante masuri prevazute in programul de guvernare, capabila sa transforme specialitatea de medicina de familie intr-o specialitate… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

