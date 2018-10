Stiri pe aceeasi tema

- Patru centre de permanenta asigura asistenta medicala primari, in regim de garda, in judetul Calarasi, evitandu-se astfel aglomeratia in sectia de Primiri Urgente a spitalului de pe malul Borcei.

- Concediul pentru divorț este o noua propunere legislativa venita din partea PSD-ului. Georgian Pop, inițiatorul legii susține ca ”efectele divortului sunt profunde si de cele mai multe ori negative, atat la nivel de individ cat si la nivel de societate, se impune ca statul sa acorde o atentie sporita…

- Prezentatoarea TV Emma Zeicescu si fostul ei iubit, Claudiu Popa, de asemenea prezentator TV, au fost pusi sub invinuire de procurorii DIICOT pentru detinere de droguri de risc in vederea consumului. Emma Zeicescu (TVR) si Claudiu Popa (Realitatea TV) au fost prinsi cu cannabis asupra lor in vara, in…

- Propunere de lege pentru pensionarea medicilor Senatorii au adoptat, astazi, cu 79 de voturi "pentru", propunerea legislativa prin care se instituie posibilitatea pensionarii medicilor, la cerere, la vârsta de 67 de ani în loc de 65. Initiativa, ce modifica legea privind reforma…

- Apple a lansat marți, 12 septembrie, noile modele de iPhone la Teatrul Steve Jobs din Cupertino, California. Pana acum, compania inființata de Steve Jobs a anunțat noul Apple Watch seria 4, iPhone XS și iPhone XS Max. In primul rand, e bine de știut ca iPhone Xs și iPhone Xs Max vin cu opțiune de 512…

- Niște imagini terifiante au fost surprinse pe camera de supraveghere instalata langa un magazin aflat pe un drum aglomerat. O figura enigmatica, despre care se spune ca ar fi o fantoma, a fost filmata in timp ce mergea prin trafic.