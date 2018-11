Stiri pe aceeasi tema

- In timpul unei dezbateri pe tema Acordului de Asociere UE-Republica Moldova, Maria Gabriela Zoana, cea care a ajuns in Parlamentul European pe locul eliberat de Viorica Dancila cand a preluat funcția de prim-ministru al Romaniei, a ținut sa precizeze (și sa sublinieze) ca Moldova se invecineaza cu Rusia.…

- Delegatia Romaniei a reusit sa castige, duminica, un numar de 13 medalii, 4 de aur, 5 de argint si 4 de bronz, la editia 2018 a Campionatului Balcanic de cros, gazduit la Botosani, informeaza FR de Atletism. Competitia a fost organizata de catre Federatia Romana de Atletism, cu sprijinul autoritatilor…

- ORA DE IARNA 2018. Cum se schimba ora si de ce trecerea se face in noaptea de sambata spre duminica ORA DE IARNA 2018. Mersul trenurilor nu se modifica in urma trecerii la ora Europei Orientale, in noaptea de sambata spre duminica, informeaza CFR Calatori. "CFR Calatori informeaza ca,…

- Nu-mi place sa dau sfaturi in alegeri. Desi sunt consultant cu vechi state, implicat in numeroase proiecte in Romania si in strainatate in ultimii peste 24 de ani – Serbia, Ucraina, Republica Moldova, cu precadere – cred ca am o lipsa importanta: nu am legitimitatea directionarii actorilor politici…

- avand planuri ambițioase pentru anul viitor IFC, membra a Grupului Bancii Mondiale, și-a extins operațiunile din Europa și Asia Centrala cu angajamente privind investițiile de 2,9 miliarde USD care sa ajute la impulsionarea diversificarii economiilor din regiune, sa promoveze accesarea fondurilor de…

- In perioada august – octombrie 2018 are loc la Muzeul de Arta din Tulcea cea de-a III-a esiție a Bienalei Internaționale de Gravura Contemporana ”DANUBIUS”. Aceasta ediție a evenimentului se axeaza in jurul unei gravure, in original, de Picasso. Au fost invitați sa participe graficieni din 25 de țari:…